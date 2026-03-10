أكسيوس: أمريكا تحث إسرائيل على وقف الهجمات على مواقع الطاقة الإيرانية

واشنطن 10 مارس آذار (رويترز) – نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وذكر أكسيوس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن واشنطن بعثت بهذه الرسالة إلى مستويات سياسية عليا وإلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.

وأورد التقرير أن إدارة ترامب ذكرت ثلاثة أسباب، منها هدف التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد الحرب.

وقال أكسيوس إن من الأسباب الأخرى الخوف من أن تؤدي هذه الضربات إلى إلحاق الضرر بالشعب الإيراني وتؤدي إلى رد إيران بشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )