ألمانيا: على إيران وقف الهجمات على الإمارات وفتح مضيق هرمز
برلين 18 مايو أيار (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين إن برلين تندد بالهجمات التي تشنها إيران على الإمارات ودول أخرى وأضاف أن على طهران التوقف عن تهديد جيرانها وفتح مضيق هرمز دون أي قيود.
وأضاف ميرتس على إكس “الهجمات على منشآت نووية يشكل تهديدا لسكان المنطقة. يجب ألا يحدث أي تصعيد جديد للعنف”.
وقال إن على إيران أيضا الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة.
