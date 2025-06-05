ألمانيا تحث إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة

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برلين (رويترز) – انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الخميس ممارسات إسرائيل في قطاع غزة في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في برلين.

وجدد الوزير الألماني الدعوة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مضيفا أن “هذا هو أيضا القانون الدولي السائد”.

كما استنكر فاديفول إعلان الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، قائلا إن ذلك يزيد من التهديدات المحدقة بحل الدولتين.

كما عبر عن قلقه إزاء الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها إيران والحوثيون في اليمن على إسرائيل، فضلا عن استمرار احتجاز الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على اتفاقيته التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، والتي وضعت قيد المراجعة الشهر الماضي بسبب الوضع في غزة.

وقال إن ألمانيا ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، مضيفا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف فاديفول أن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس يخطط لزيارة إسرائيل هذا العام لإظهار المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بينهما.