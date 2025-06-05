The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ألمانيا تحث إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

برلين (رويترز) – انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الخميس ممارسات إسرائيل في قطاع غزة في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في برلين.

وجدد الوزير الألماني الدعوة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مضيفا أن “هذا هو أيضا القانون الدولي السائد”.

كما استنكر فاديفول إعلان الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، قائلا إن ذلك يزيد من التهديدات المحدقة بحل الدولتين.

كما عبر عن قلقه إزاء الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها إيران والحوثيون في اليمن على إسرائيل، فضلا عن استمرار احتجاز الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على اتفاقيته التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، والتي وضعت قيد المراجعة الشهر الماضي بسبب الوضع في غزة.

وقال إن ألمانيا ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، مضيفا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف فاديفول أن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس يخطط لزيارة إسرائيل هذا العام لإظهار المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بينهما.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
8 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية