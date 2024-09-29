أمريكا: الحرب الشاملة ليست السبيل لإعادة السكان إلى شمال إسرائيل

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(رويترز) – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي يوم الأحد إن إسرائيل لن يكون بوسعها إعادة سكانها بأمان إلى منازلهم في مناطقها الشمالية من خلال شن حرب شاملة مع جماعة حزب الله اللبنانية أو إيران.

قصفت إسرائيل أهدافا أخرى في لبنان يوم‭ ‬الأحد، مواصلة الضغط على جماعة حزب الله من خلال شن هجمات جديدة بعد أن قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصرالله.

وذكرت إسرائيل أن هذه الهجمات تهدف إلى تأمين مناطقها الشمالية من صواريخ حزب الله والسماح لآلاف السكان النازحين بالعودة إلى هناك.

وأضاف كيربي في تصريحات لشبكة سي.إن.إن “حرب شاملة مع حزب الله، وبالتأكيد مع إيران، ليست هي السبيل لإعادة هؤلاء السكان إلى ديارهم بطريقة آمنة ومستدامة. إذا كنتم تريدون ذلك، فإننا نعتقد أن المسار الدبلوماسي هو الصحيح”.

وقال إن الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة، وإنها “مستمرة في إجراء محادثات مع الإسرائيليين عن الخطوات الصحيحة التالية”.

تقول وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف لبناني قُتلوا وأصيب ستة آلاف آخرون خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت الحكومة إن مليون شخص، أي خمس السكان، تركوا منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وقال كيربي “لا نخفي أن نظرتنا للتنفيذ التكتيكي فيما يتعلق بالحماية (للمدنيين) لا تتشابه بالضرورة مع نظرتهم”، مضيفا أن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل صلب لا يتزحزح.

كانت إيران قد قالت يوم السبت إنها ستدافع عن مصالحها الوطنية والأمنية لكنها لم تذكر تفاصيل. ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع للنظر في تصرفات إسرائيل.

وقال كيربي “نتابع التصريحات الصادرة من طهران. سنراقب ونرى ما سيفعلونه”.