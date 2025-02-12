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أمريكا: لا يمكننا دفع تكاليف معسكرات سجناء الدولة الإسلامية في سوريا للأبد

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واشنطن (رويترز) – قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء إن المساعدات الأمريكية لإدارة وتأمين معسكرات في شمال شرق سوريا تضم ​​سجناء مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية “لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.

وأضافت أمام المجلس المكون من 15 عضوا “تحملت الولايات المتحدة الكثير من هذا العبء لفترة طويلة للغاية. وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن تظل المعسكرات مسؤولية مالية أمريكية مباشرة”، وحثت الدول على “إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين ما زالوا في المنطقة على وجه السرعة”.

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