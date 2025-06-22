أمريكا “تمحو” منشآت إيران النووية وطهران تحتفظ بحق الرد

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من باريسا حافظي وفيل ستيوارت ومعيان لوبيل

إسطنبول/واشنطن/القدس (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “محا” المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات جوية خلال الليل بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات، في تصعيد جديد وخطير للصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت طهران على حقها في الدفاع عن نفسها، وردت بوابل من الصواريخ على إسرائيل أسفر عن إصابة العشرات وتدمير مبان في تل أبيب.

لكنها لم تُنفذ بعد تهديداتها باستهداف قواعد أمريكية أو عرقلة ربع شحنات النفط العالمية التي تمر عبر مياهها الإقليمية، ربما تفاديا لتجنب حرب شاملة مع الولايات المتحدة.

ووصف ترامب، في كلمة للشعب الأمريكي بثها التلفزيون، الضربات بأنها “نجاح عسكري مذهل” وحذر طهران من الرد، قائلا إنها ستواجه المزيد من الهجمات المدمرة إذا لم ترضى بالسلام.

أما إيران، التي ردت على الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على منشآتها النووية والعسكرية منذ 13 يونيو حزيران بإطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية، فوصفت الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي ستكون له “عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربات الأمريكية بأنها “انتهاك خطير” لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال إن “الأحداث التي وقعت هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب في الأمد البعيد”.

وكتب عراقجي على منصة إكس أن “إيران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها”.

وتدفع الضربات الأمريكية، بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، الشرق الأوسط إلى شفا حرب جديدة في منطقة مشتعلة بالفعل منذ أكثر من 20 شهرا بحروب في غزة ولبنان فضلا عن الإطاحة بالرئيس السوري السابق.

ولطالما أكدت إسرائيل أن هدفها هو تدمير البرنامج النووي الإيراني لكن الولايات المتحدة وحدها هي من تمتلك القنابل الضخمة التي تزن 30 ألف رطل وقاذفات بي.2 العملاقة المصممة لتدمير أهداف مثل منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية الأكثر أهمية في فوردو، والمبنية تحت جبل.

وقتلت إسرائيل على مدى الأيام التسعة للحرب عددا كبيرا من القادة العسكريين الإيرانيين، وتحدثت عن مواصلة الضغط حتى الإطاحة بالحكام الدينيين لإيران.

وكان ترامب مترددا بين إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية أو الانضمام إليها، حتى أنه تحدث علنا في وقت ما عن قتل الزعيم الأعلى لإيران. ويشكل قراره بدعم حملة إسرائيل العسكرية على إيران المقامرة الأكبر والأكثر خطورة وضبابية في السياسة الخارجية لترامب خلال ولايتيه الرئاسيتين حتى الآن.

لكنه أبقى على احتمال تجنب صراع أوسع إذا استجابت طهران للمطالب. وقال إن مستقبل إيران يحمل “إما السلام أو المأساة”، وإن هناك عددا من الأهداف الأخرى التي يمكن أن يستهدفها الجيش الأمريكي. وأضاف “إذا لم يتحقق السلام بسرعة، فسوف نقصف تلك الأهداف الأخرى بدقة وسرعة ومهارة”.

وذكرت شبكة سي.بي.إس نيوز أن الولايات المتحدة تواصلت مع إيران دبلوماسيا يومالسبت لتخبرها أن الضربات هي كل ما تخطط له وأنها لا تهدف إلى تغيير النظام.

وصرح عراقجي الموجود حاليا في إسطنبول بأن طهران تدرس خياراتها للرد، ولن تفكر في اللجوء إلى الدبلوماسية إلا بعد تنفيذ ردها.

وقال “أظهرت الولايات المتحدة عدم احترامها للقانون الدولي. إنها لا تفهم إلا لغة التهديد والقوة”.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على “قراره الجريء”، كما أشاد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بترامب، قائلا إن العالم أصبح الآن أكثر أمانا.

وعبر إيرانيون تواصلت معهم رويترز عن خوفهم من احتمال اتساع الحرب في ظل انضمام الولايات المتحدة.

وقالت بيتا (36 عاما) وهي معلمة من مدينة كاشان بوسط البلاد قبل انقطاع الاتصال “مستقبلنا مظلم. ليس لدينا مكان نذهب إليه، وكأننا نعيش في فيلم رعب”.

قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق 40 صاروخا على إسرائيل خلال الليل، مُحذرا من المزيد. وأضاف أنه لم يُستخدم بعد الجزء الرئيسي من قدراته.

ودوت صفارات الإنذار في معظم أنحاء إسرائيل، مما دفع ملايين الأشخاص إلى غرف آمنة وملاجئ مع دوي الانفجارات وشُوهدت عمليات اعتراض الصواريخ فوق القدس ومناطق أخرى.

وفي تل أبيب، خرج أفياد تشيرنوفسكي(40 عاما)، من ملجأ ليجد منزله قد دُمر في ضربة مباشرة. وقال “ليس من السهل العيش الآن في إسرائيل لكننا أقوياء جدا. نعلم أننا سننتصر”.