أمريكا تأمر بعض موظفي سفاراتها بمغادرة الشرق الأوسط مع تصاعد حرب إيران

دبي 3 مارس آذار (رويترز) – أمرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الموظفين الحكوميين غير الضروريين للحالات الطارئة وأفراد أسرهم بمغادرة الإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق والأردن، وأغلقت عدة بعثات دبلوماسية في المنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران.

وأغلقت البعثة الأمريكية في السعودية عقب هجوم بطائرة مسيرة، وطُلب من الأمريكيين في جدة والرياض والظهران البقاء في أماكن إقامتهم.

وقالت السفارة الأمريكية في الكويت إنها ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، وأُلغيت جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة.

وفي إسرائيل، قالت السفارة الأمريكية إنها ليست في وضع يسمح لها بإجلاء أو مساعدة الأمريكيين الذين يسعون إلى مغادرة البلاد بشكل مباشر، ونصحت المواطنين بوضع خطط أمنية خاصة بهم.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يتسع فيه نطاق الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في جميع أنحاء المنطقة، مما دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المرافق الدبلوماسية الأمريكية وفرض قيود على السفر غير الضروري إلى المنشآت العسكرية.

(تغطية صحفية جنى شقير وأحمد الإمام – إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )