أمريكا تبدأ حصار موانئ إيران وطهران تهدد بالرد

واشنطن/دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش بدأ أمس الاثنين حصارا على الموانئ الإيرانية، وهددت طهران بالرد على موانئ جيرانها في الخليج بعد فشل المحادثات التي انعقدت في إسلام اباد في مطلع الأسبوع بخصوص إنهاء الحرب.

وقال مسؤول أمريكي إن هناك تواصلا مستمرا مع إيران، وتقدما في محاولة التوصل إلى اتفاق. وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أيضا باستمرار الجهود لوضع حد للصراع.

لكن أسعار النفط عاودت الارتفاع إلى 100 دولار للبرميل، في ظل غياب مؤشرات على معاودة فتح مضيق هرمز سريعا لتخفيف أكبر انقطاع في الإمدادات على الإطلاق، ومخاوف أوسع نطاقا بشأن صمود اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي تسنى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة أمس مبدية رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض “لن تمتلك إيران سلاحا نوويا. لا يمكننا السماح لدولة ما بابتزاز العالم أو استغلاله”.

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير شباط، أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز أمام جميع السفن باستثناء سفنها، قائلة إنها لن تسمح بالمرور إلا تحت السيطرة الإيرانية وبمقابل رسوم.

وقال ترامب إن واشنطن ستعترض السفن الإيرانية وأي سفن تدفع هذه الرسوم، مهددا بتدمير أي سفن إيرانية “هجومية سريعة” تحاول كسر هذا الحصار.

وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية البريجادير جنرال رضا طلايي نيك من أن جهود القوات الأجنبية لفرض رقابة على المضيق ستزيد حدة الأزمة واضطراب أمن الطاقة العالمي.

وقالت دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي منها بريطانيا وفرنسا إنها لن تنجر إلى الحرب بالمشاركة في الحصار، وشددت بدلا من ذلك على ضرورة معاودة فتح المضيق الذي يمر منه نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

وانتهت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم الأحد دون التوصل إلى اتفاق. وهي أول لقاء مباشر بين الجانبين منذ أكثر من عقد وأعلى مستوى من المناقشات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وعلى الرغم من ذلك، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي ترأس وفد بلاده في المحادثات، لفوكس نيوز أمس إن الولايات المتحدة “أحرزت تقدما كبيرا” من خلال إيصال رسالة إلى طهران توضح المجالات التي “يمكن لواشنطن تقديم بعض التنازلات” فيها وتلك التي لن تبدي فيها مرونة.

وقال إن ترامب أصر على ضرورة إزالة أي مواد نووية مخصبة من إيران، ووضع آلية للتحقق من أن إيران لا تطور أسلحة نووية.

وأضاف فانس، دون الكشف عن تفاصيل “تقدمت طهران في اتجاهنا، ولهذا أعتقد أننا يمكن أن نقول إننا رأينا بعض الإشارات الإيجابية، لكنها لم تتقدم بما يكفي”.

* وقف إطلاق النار تحت الضغط

أنهى وقف إطلاق النار غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على مدى ستة أسابيع، لكنه يواجه خطرا مع بقاء أسبوع واحد فقط على انتهاء مدته.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها “ستطبق الحصار بحياد على سفن جميع الدول” التي تدخل الموانئ الإيرانية في الخليج وخليج عمان أو تغادرها.

وأضافت القيادة المركزية في مذكرة موجهة إلى البحارة اطلعت عليها رويترز أمس “لن يعوق الحصار المرور المحايد عبر مضيق هرمز من وجهات غير إيرانية وإليها”.

ووصف متحدث عسكري إيراني أي قيود أمريكية على الشحن الدولي “بالقرصنة”، محذرا من أنه إذا تعرضت الموانئ الإيرانية للتهديد، فلن يكون أي ميناء في الخليج أو خليج عمان آمنا. وقال الحرس الثوري الإيراني إن أي سفن عسكرية تقترب من المضيق ستنتهك وقف إطلاق النار.

وقال ترامب إن البحرية الإيرانية “دُمرت تماما” خلال الحرب، مضيفا أنه لم يتبق سوى عدد قليل من “السفن الهجومية السريعة”.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي” تحذير: إذا اقترب أي من هذه السفن من (نطاق) حصارنا، فسندمرها على الفور باستخدام نظام التصفية نفسه الذي نستخدمه في مواجهة تجار المخدرات على متن القوارب في عرض البحر. إنها (عملية) سريعة ولا رحمة فيها”.

وكان يشير على ما يبدو إلى الضربات الأمريكية التي شنت على قوارب يشتبه بأنها تنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي. وأدت الضربات، التي بدأت في سبتمبر أيلول، إلى مقتل أكثر من 160 شخصا. ولم يقدم الجيش الأمريكي أدلة على أن السفن كانت تنقل المخدرات.

* لبنان يواجه هجمات

و انتقد ترامب البابا ليو المولود في الولايات المتحدة ووصفه بأنه “سيء للغاية” في هجوم مباشر نادر من رئيس أمريكي على البابا الفاتيكان الذي جاهر بمعارضته الحرب.

وفي ظل عدم شعبية الحرب في الداخل وارتفاع أسعار الطاقة الذي تسبب في رد فعل سياسي سلبي، أوقف ترامب حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بعد أن هدد بأن “الحضارة الإيرانية بأكملها ستفنى” ما لم تعاود فتح المضيق.

وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، طلب الوفد الإيراني لدى المنظمة الدولية أمس تعويضات من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن، قائلا إنها سمحت باستخدام أراضيها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وواصلت إسرائيل قصف لبنان، وشنت القوات الإسرائيلية أمس هجوما قالت إنه يهدف إلى انتزاع السيطرة على بلدة رئيسية في جنوب لبنان من حزب الله المدعوم من إيران. وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن الحملة على الجماعة ليست جزءا من وقف إطلاق النار، بينما أصرت إيران على أنها كذلك.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)