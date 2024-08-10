أمريكا تبلغ إسرائيل بأن التصعيد في الشرق الأوسط لا يفيد أحدا

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية يوم الجمعة إن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط “ليس في مصلحة أي طرف” وشدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

تأتي المكالمة الهاتفية في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران، وفؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله ببيروت مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.

ونتيجة لذلك يخشى كثيرون من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة والتي أدت بالفعل إلى مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “أكد الوزير التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وقال إن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف”.

وأضافت أن بلينكن شدد على “الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة” والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني و “يتيح المناخ الملائم للاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث في وقت سابق مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول الوضع في المنطقة.