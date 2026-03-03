أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط

reuters_tickers

3دقائق

واشنطن 2 مارس آذار (رويترز) – دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط على الفورأ من بينها السعودية والإمارات، في ظل الضربات الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن على الأمريكيين المغادرة باستخدام وسائل النقل التجاري المتاحة “بسبب المخاطر الأمنية”.

جاء هذا التحذير بعد أن حدثت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية توصيات السفر إلى عدة دول في المنطقة لتحث على عدم السفر إليها. وتنطبق التوصية الصادرة اليوم الاثنين على البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

وأعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان في وقت سابق اليوم الاثنين أن موظفيها غادروا الموقع “بسبب تهديد”.

وقال مسؤول أمريكي إن وزارة الخارجية فعّلت فريق عمل للطوارئ مشترك بين الوكالات لإدارة الوضع وتنسيق رد الولايات المتحدة خلال الحرب.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت سلسلة من الضربات على أهداف مختلفة في إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وردت طهران بشن ضربات على عدة مواقع أمريكية وإسرائيلية في أنحاء المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الصراع من المتوقع أن يستمر من أربعة إلى خمسة أسابيع، لكنه قد يستمر لفترة أطول.

وأدت الحرب، الذي أشعلت صراعا في المنطقة أدى إلى سقوط عشرات القتلى، إلى ارتفاع أسعار الطاقة مع تهديد المسؤولين الإيرانيين بإطلاق النار على أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، وهو طريق شحن رئيسي لإمدادات النفط العالمية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن من المتوقع أن يعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت غدا الثلاثاء عن خطوات للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.

(إعداد محمود رضا مراد ودعاء محمد للنشرة العربية )