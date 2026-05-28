أمريكا تحذر عمان من تسهيل فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

28 مايو أَيَّار (رويترز) – حذرت الولايات المتحدة سلطنة عمان اليوم الخميس من التورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي محاولة لفرض رسوم على العبور من مضيق هرمز، قائلة إنها ستعاقب أي جهة فاعلة متورطة في مثل هذا النظام.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على إكس “لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز”.

وأضاف “ينبغي على سلطنة عمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهة متورطة – بشكل مباشر أو غير مباشر – في تسهيل فرض رسوم على عبور المضيق، وتيتم معاقبة أي شركاء متواطئين”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)