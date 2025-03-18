أمريكا تحمل حماس مسؤولية استئناف الأعمال القتالية في غزة

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(رويترز) – قالت القائمة بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا يوم الثلاثاء إن مسؤولية استئناف الأعمال القتالية في غزة تقع على عاتق حماس وحدها، وإن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطواتها.

أدلت شيا بهذا التصريح في إفادة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية تعرض غزة لضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، لينتهي هدوء نسبي استمر لأسابيع، وذلك بعد تعثر محادثات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.