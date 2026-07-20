أمريكا تشن هجمات على إيران لليوم التاسع ومقتل جندي أمريكي آخر

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من نيرة عبد الله وإيمان أبو حصيرة وإيناس العشري

دبي/القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) – شنت القوات الأمريكية هجمات على إيران لليوم التاسع على التوالي اليوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى المؤكدين من العسكريين الأمريكيين في القتال المتجدد إلى ثلاثة، وتزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها بدأت “موجة جديدة من الضربات” تهدف إلى “تقويض” قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الملاحية الحيوية للمضيق.

ولم يقدم إعلان القيادة المركزية مزيدا من التفاصيل. لكن وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، ذكرت نقلا عن مراسليها أن صواريخ أمريكية ضربت عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أنه سُمع دوي انفجارات في تبريز وجاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.

وفي أحدث تقرير عن الخسائر الأمريكية في هذه الحرب، قال الجيش الأمريكي أمس الأحد إن أحد أفراد القوات المسلحة لقي حتفه يوم السبت في شمال العراق، حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية، خلال عملية تفجير محكوم لما وصفته القيادة المركزية بأنها “ذخيرة غير منفجرة» على طائرة مسيرة هجومية إيرانية تم إسقاطها.سقطت.

وفي مطلع الأسبوع، أعلن الجيش الأمريكي مقتل اثنين من أفراده في الأردن وفقدان ثالث في القتال. وأمس الأحد، قالت القيادة المركزية في بيان إنه تم العثور على “رفات مجهولة الهوية” في موقع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، وإن “عملية الفحص جارية للتحقق منها”.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب إلى 17، إلى جانب إصابة أكثر من 420 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما مباغتا على “مقر العمليات الخاصة للعدو في التنف بسوريا”.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت مبكر أمس الأحد أن إيران شنت في وقت سابق هجوما بطائرات مسيرة على منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت إيران قد استهدفت القاعدتين من قبل في إطار هجماتها ضد المنشآت الأمريكية وحلفائها في الخليج خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الكويتية إن محطة لتحلية المياه تعرضت لهجوم لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في اندلاع حريق، في ما وصفتها بأنها ضربة مباشرة على البنية التحتية المدنية الحيوية.

وتستمر المخاوف بشأن تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز منذ أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال القتالية المفتوحة بعد أن اتهمت كل منهما الأخرى بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا.

وقال مركز العمليات البحرية التابع للبحرية الملكية البريطانية في وقت متأخر من أمس الأحد إنه تلقى بلاغا يفيد باشتعال النيران في سفينة على مقربة من ساحل سلطنة عمان، على الرغم من أنه لم يتحقق من السبب.

وقفزت أسعار النفط ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين، إذ تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو حزيران.

وجاءت هجمات اليوم الاثنين في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن موجتها الثامنة على التوالي من الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه في الشهر الماضي، وتفاقم الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، مما زاد من خطر العودة إلى أعمال عدائية شاملة.

وقال ترامب للصحفيين بعد عودته من حضور نهائي كأس العالم لكرة القدم “ضربناهم بقوة شديدة مرة أخرى الليلة، وفعلنا ذلك تكريما” لأفراد القوات المسلحة الأمريكية الذين قتلوا منذ يوم الجمعة.

وحذرت السفارة الأمريكية في البحرين من أن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة المنامة، وحثت الأمريكيين الموجودين هناك على توخي الحذر.

أودى هذا الصراع، الذي بدأ عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، سعيا إلى تعطيل برنامجي طهران النووي والصاروخي وإضعاف وكلائها في المنطقة، بحياة الآلاف من الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان، وأدى إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة ومخاوف بشأن التضخم العالمي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)