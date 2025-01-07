مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أمريكا تفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – توصلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان وفرضت عقوبات على قائد تلك القوات بسبب صراع أودى بحياة عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها استمرت في مهاجمة المدنيين وقتل رجال وصبية على أساس عرقي واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمدا لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي.

وذكر بلينكن أن قوات الدعم السريع استهدفت أيضا المدنيين الفارين من الصراع وقتلت أبرياء.

وأضاف “الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية”.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة وجمدت أي أصول ربما تكون له في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان منفصل “دخلت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية منذ ما يقرب من عامين للسيطرة على السودان، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون سوداني وانتشار المجاعة على نطاق واسع”.

وتدور الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من 18 شهرا مما تسبب في أزمة إنسانية تواجه فيها وكالات الأمم المتحدة صعوبات في تقديم الإغاثة.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 بسبب صراع على السلطة نشب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قبل انتقال كان مقررا للحكم المدني.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
51 إعجاب
84 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
268 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية