أمريكا تفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية

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واشنطن (رويترز) – توصلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان وفرضت عقوبات على قائد تلك القوات بسبب صراع أودى بحياة عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها استمرت في مهاجمة المدنيين وقتل رجال وصبية على أساس عرقي واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمدا لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي.

وذكر بلينكن أن قوات الدعم السريع استهدفت أيضا المدنيين الفارين من الصراع وقتلت أبرياء.

وأضاف “الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية”.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة وجمدت أي أصول ربما تكون له في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان منفصل “دخلت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية منذ ما يقرب من عامين للسيطرة على السودان، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون سوداني وانتشار المجاعة على نطاق واسع”.

وتدور الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من 18 شهرا مما تسبب في أزمة إنسانية تواجه فيها وكالات الأمم المتحدة صعوبات في تقديم الإغاثة.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 بسبب صراع على السلطة نشب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قبل انتقال كان مقررا للحكم المدني.