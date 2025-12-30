The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا وقوات متحالفة قتلت أو احتجزت نحو 25 من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وقوات متحالفة قتلوا أو احتجزوا ما يقرب من 25 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية منذ غارة جوية في سوريا في وقت سابق من الشهر.

ونفذت الولايات المتحدة غارات واسعة النطاق على عشرات من أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في 19 ديسمبر كانون الأول، ردا على هجوم استهدف أمريكيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن قواتها وحلفاء في سوريا تمكنوا من قتل سبعة عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية واحتجزوا آخرين خلال 11 عملية نفذت في الفترة من 20 إلى 29 ديسمبر كانون الأول. وأضاف البيان أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن تدمير أربعة مخابئ أسلحة تابعة للتنظيم.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

