مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أميريكان إيرلاينز تستأنف رحلاتها بعد عطل فني أجبرها على حظر إقلاع طائراتها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اعلنت هيئة تنظيم الطيران الأميركية في بيان أن الحظر على إقلاع رحلات “أميريكان ايرلاينز” رفع الثلاثاء في الولايات المتحدة.

وقالت بريدجيت فراي من إدارة الطيران الفدرالية في بيان “أبلغت شركة أميريكان ايرلاينز عن مشكلة فنية صباحا وطلبت وقف جميع رحلاتها على مستوى الولايات كافة. ورفع قرار الحظر”.

واستمر هذا الحظر لطائرات أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة لمدة ساعة، من الساعة 11,50 حتى الساعة 12,50  بتوقيت غرينتش إثر “مشكلة فنية” لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد.

وكتب مسافرون على رحلات هذه الشركة بغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عشية عيد الميلاد “يا له من كابوس” و”لقد أفسدتم إجازتي”.

وردت شركة  على المسافرين المستائين على اكس “تعمل فرقنا على حل هذه المشكلة الفنية. نشكركم على صبركم”.

فلا/ليل/ود

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
21 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
23 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
12 إعجاب
25 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية