أميريكان إيرلاينز تستأنف رحلاتها بعد عطل فني أجبرها على حظر إقلاع طائراتها

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اعلنت هيئة تنظيم الطيران الأميركية في بيان أن الحظر على إقلاع رحلات “أميريكان ايرلاينز” رفع الثلاثاء في الولايات المتحدة.

وقالت بريدجيت فراي من إدارة الطيران الفدرالية في بيان “أبلغت شركة أميريكان ايرلاينز عن مشكلة فنية صباحا وطلبت وقف جميع رحلاتها على مستوى الولايات كافة. ورفع قرار الحظر”.

واستمر هذا الحظر لطائرات أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة لمدة ساعة، من الساعة 11,50 حتى الساعة 12,50 بتوقيت غرينتش إثر “مشكلة فنية” لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد.

وكتب مسافرون على رحلات هذه الشركة بغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عشية عيد الميلاد “يا له من كابوس” و”لقد أفسدتم إجازتي”.

وردت شركة على المسافرين المستائين على اكس “تعمل فرقنا على حل هذه المشكلة الفنية. نشكركم على صبركم”.

فلا/ليل/ود