أنثروبيك ترفض السماح للبنتاغون باستخدام الذكاء الاصطناعي بلا قيود

شددت شركة “أنثروبيك” (Anthropic) الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الخميس على أنها لن توافق على استخدام وزارة الدفاع الأميركية التكنولوجيا التي تنتجها من دون قيود، رغم ضغوط البنتاغون.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي في بيان إن “هذه التهديدات لا تغيّر موقفنا: لا يمكننا بملء ضميرنا أن نستجيب لطلبهم”.

أمهلت واشنطن الشركة حتى الجمعة للموافقة على الاستخدام العسكري غير المشروط للتكنولوجيا التي تنتجها حتى وإن كان الأمر يتعارض مع مبادئ “أنثروبيك” الأخلاقية، وإلا فستُجبر على الامتثال بموجب صلاحيات فدرالية طارئة.

وأفاد أمودي بأن البنتاغون ووكالات استخباراتية نشروا نماذج “أنثروبيك” للدفاع عن البلاد، لكنه شدد على وجود قيود أخلاقية في ما يتعلّق باستخدامها لمراقبة المواطنين الأمريكيين والأسلحة الذاتية بالكامل.

وشدد على أن “استخدام هذه الأنظمة للرقابة الداخلية الجماعية لا يتوافق مع القيم الديموقراطية”.

وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي لتشغيل الأسلحة الفتاكة من دون سيطرة من قبل البشر، مؤكدا “لن نقدّم عن علم أي منتج يعرّض الجنود والمدنيين الأمريكيين للخطر”.

وبعد اجتماع مع “أنثروبيك” في وقت سابق هذا الأسبوع، أعطى البنتاغون الشركة مهلة حتى الساعة 17,01 (22,01 ت غ) الجمعة للموافقة على الاستخدام العسكري غير المقيّد للتكنولوجيا التابعة لها أو إلزامها بالامتثال بموجب “قانون الإنتاج الدفاعي”.

يمنح القانون العائد إلى حقبة الحرب الباردة والذي استخدم آخر مرة أثناء فترة انتشار كوفيد، الحكومة الفدرالية صلاحيات واسعة لإجبار القطاع الخاص على منح أولوية لاحتياجات الأمن القومي.

وهدد البنتاغون بتصنيف “أنثروبيك” على أنها تشكّل خطرا على سلاسل الإمداد، وهو تصنيف يخصص عادة للشركات من بلدان معادية وبإمكانه الإضرار بقدرة الشركة على العمل مع الحكومة الأميركية وبسمعتها بشكل كبير.

وشدد مسؤول رفيع في البنتاغون حينذاك على أن وزارة الدفاع تعمل دائما في إطار القانون.

وأكد البنتاغون أنه تمّت الموافقة على استخدام نظام إيلون ماسك “غروك” في بيئة سرية، في حين باتت شركات متعاقدة أخرى مثل “أوبن إيه آي” (OpenAI) و”غوغل” (Google)، قريبة من الحصول على تصاريح مماثلة، ما يفاقم الضغط التنافسي على “أنثروبيك” للامتثال.

أسس موظفون سابقون في “أوبن إيه آي” شركة “أنثروبيك” عام 2021 بناء على مبدأ أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يُعطي الأولوية للسلامة، وهي فلسفة باتت الشركة تتجّه بموجبها الآن إلى الدخول في مواجهة مع البنتاغون والبيت الأبيض.

وأفاد أمودي “تدرك أنثروبيك بأن وزارة الحرب، لا الشركات الخاصة، هي التي تتخذ القرارات العسكرية.. لكن في حالات معيّنة، نعتقد أن بإمكان الذكاء الاصطناعي تقويض القيم الديموقراطية، بدلا من الدفاع عنها”.

