أنصار الرئيس الفلسطيني يفوزون بانتخابات محلية شملت بعض مقاعد غزة

من نضال المغربي وعلي صوافطة

القاهرة/الضفة الغربية 26 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون اليوم الأحد إن أنصار الرئيس الفلسطيني محمود عباس فازوا في معظم الدوائر الانتخابية في انتخابات البلدية الفلسطينية، في عملية اقتراع شملت لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين مدينة في قطاع غزة تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المنافسة.

واقتراع أمس السبت هو أول انتخابات على الإطلاق في غزة منذ عام 2006، وأول انتخابات فلسطينية منذ اندلاع الحرب في القطاع قبل أكثر من عامين عقب هجوم شنته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل.

وقالت السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس ومقرها الضفة الغربية إن إدراج مدينة دير البلح في غزة، التي تعرضت لأضرار أقل مقارنة مع المناطق الأخرى في القطاع الساحلي خلال الحرب، هدفه إظهار أن غزة جزء لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا من الناخبين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عند إعلان النتائج اليوم “الانتخابات المحلية جرت في توقيت بالغ الأهمية وفي ظل تحديات معقدة وظروف استثنائية”.

لكنه أضاف “نجاح إجرائها في الضفة الغربية وجزئيا في قطاع غزة يشكل خطوة أولى ومهمة ضمن مسار وطني أشمل يهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية وصولا إلى استكمال الاستحقاقات الوطنية الأخرى وتحقيق وحدة الوطن”‭.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)