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أوكرانيا تفقد أولى مقاتلاتها الفرنسية من نوع ميراج في حادث تحطم

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده فقدت الثلاثاء أولى مقاتلاتها الفرنسية من طراز ميراج 2000 في حادث تحطّم تمكّن خلاله الطيّار من القفز من الطائرة بسلام.

وقال زيلينسكي في خطاب بثّه الموقع الإلكتروني للرئاسة فجر الأربعاء “للأسف، فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة. طائرة فرنسية، فعّالة للغاية، إحدى مقاتلاتنا الميراج”، مؤكدا أنّ “الطيّار تمكّن من القفز، ولم يُسقطها الروس”.

من جهتها، أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان أنّ الحادث وقع مساء الثلاثاء و”لم يتسبّب بأيّ إصابات على الأرض”.

وأضاف البيان أنّ “الطيّار أبلغ مدير الرحلة عن عطل في معدّات الطيران. بعدها تصرّف بكفاءة، كما هو متوقع في حالة الطوارئ، وقفز بالمظلّة بنجاح”.

ويُمثّل هذا الحادث ضربة أخرى للجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص في قدرات الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الروسية.

وتدرّب طيّارون وميكانيكيون في شرق فرنسا على تشغيل هذه الطائرات المقاتلة التي صمّمتها شركة داسو للطيران والتي بدأت كييف تتسلّمها في وقت سابق من هذا العام في إطار حزمة مساعدات عسكرية فرنسية.

بور/بم

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