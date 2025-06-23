إجلاء رعايا بريطانيين من إسرائيل على متن رحلة جوية

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الاثنين إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني غادرت تل أبيب بعد ظهر الاثنين وعلى متنها 63 مواطنا بريطانيا وعائلاتهم.

وذكر وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان “ستعيد رحلة اليوم مواطنين بريطانيين وذويهم بسلام إلى المملكة المتحدة”.

وفي أعقاب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي، ناشدت بريطانيا رعاياها في المنطقة تسجيل وجودهم.

وقال لامي إن أربعة آلاف بريطاني سجلوا وجودهم، منهم 15 إلى 25 بالمئة أبدوا رغبتهم في المغادرة.