إحباط هجوم انتحاري لتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية بونتلاند بالصومال

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جروي (الصومال) (رويترز) – قالت محطة تلفزيون محلية ومسؤول عسكري إن قوات الأمن في الصومال صدت هجوما نفذه مهاجمون انتحاريون من تنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة عسكرية في منطقة بونتلاند شمال شرق البلاد يوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها تنظيم الدولة الإسلامية تنفيذ هجوم كبير في البلاد، كما يأتي الهجوم بعد أسابيع من إعلان الولاية شبه المستقلة عن شن هجوم كبير على تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة إسلامية منافسة له، وهي حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.

وقال النقيب يوسف محمد من قوات مكافحة الإرهاب في بونتلاند لرويترز إن نائب رئيس برلمان الولاية كان يزور القاعدة وقت الهجوم.

وأضاف أن تسعة انتحاريين قتلوا وأصيب عدة جنود.

وقالت قناة ولاية بونتلاند التلفزيونية على فيسبوك إن ثمانية انتحاريين كانوا بين القتلى في الهجوم الذي وقع قرب بلدة طرجالي في إقليم بري الواقع في الولاية.

ولم يرد وزير الإعلام الصومالي بعد على طلب للتعليق.

ومنذ عام 2017 تعتبر الجماعة فرع تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، وتتمركز في المناطق الجبلية في بونتلاند. ولم تمثل لسنوات عديدة تهديدا أمنيا يذكر في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي مقارنة بحركة الشباب التي تسيطر على مساحات شاسعة من جنوب الصومال.

لكن الجماعة أعادت تشكيل نفسها في السنوات القليلة الماضية كجزء مهم من الشبكة العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، إذ أطلقت بعض وسائل الإعلام على عبد القادر مؤمن، زعيم فرع التنظيم في الصومال، لقب الزعيم العالمي لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول محللون أمنيون إن تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال ازداد قوة بسبب تدفق المقاتلين الأجانب وتحسن الإيرادات من خلال ابتزاز الشركات المحلية، ليصبح بذلك “مركز قيادة” التنظيم في أفريقيا.

وقال جاي بهادور المدير المشارك لمؤسسة سكوبوس الاستشارية والتي تركز على المنطقة “يبدو أن هذا بمثابة ضربة استباقية لتوجيه رسالة قبل الهجوم القادم الذي ستشنه بونتلاند”.

وأضاف “إذا تضمن هذا (الهجوم) سيارة ملغومة، فيبدو أنهم يحاولون بشكل مباشر تقليد أساليب حركة الشباب في الهجمات المعقدة”.