إدارة ترامب تسحب عشرات السفراء المعيّنين في عهد بايدن

afp_tickers

3دقائق

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سحب عشرات السفراء الذين عُيّنوا في عهد سلفه جو بايدن، في إطار عملية إعادة ترتيب واسعة تهدف إلى مواءمة السلك الدبلوماسي مع أولويات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.

وأفادت رابطة السلك الخارجي الأميركي التي تمثل موظفي وزارة الخارجية، بأن رؤساء بعثات، معظمهم دبلوماسيون بالسلك الدائم، أُبلغوا بوجوب مغادرة مناصبهم بحلول منتصف كانون الثاني/يناير.

وأفادت تقارير صحافية بأن سفراء في حوالى 30 دولة سيتأثرون بهذا القرار، لا سيما في إفريقيا، مشيرة إلى أن موقع “بوليتيكو” كان أول من كشف عن الأمر.

ورغم أنه من المعتاد أن تعيد أي إدارة ترتيب السفراء المعيّنين في عواصم أو مواقع استراتيجية، وأن تعيّن داعمين أو متبرعين في بعض المناصب، فإن استهداف هذا العدد الكبير من دبلوماسيي السلك الدائم يُعد أمرا غير مألوف قبل انتهاء ولايتهم أو تعيين خلف لهم.

وأوضحت رابطة السلك الخارجي الأميركي أنها تلقت “تقارير موثوقة من أعضائنا في بعثات دبلوماسية حول العالم تفيد بأن عددا من سفراء السلك الدائم الذين عُيّنوا في عهد إدارة بايدن طُلب منهم عبر اتصال هاتفي إخلاء مناصبهم بحلول 15 أو 16 كانون الثاني/يناير”.

وأضافت أن “أي تفسيرات لم تُقدّم بشأن هذه الاستدعاءات”.

واعتبرت الرابطة أن “إقالة دبلوماسيين كبار من دون سبب تقوّض مصداقية الولايات المتحدة في الخارج، وتبعث رسالة مقلقة إلى السلك الدبلوماسي مفادها أن الخبرة وأداء القسم الدستوري يأتيان في المرتبة الثانية بعد الولاء السياسي”.

من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن تغيير السفراء هو “إجراء اعتيادي في أي إدارة”.

وأضاف طالبا عدم كشف هويته أن “السفير هو الممثل الشخصي للرئيس، ومن حق الرئيس أن يضمن وجود أشخاص في هذه الدول يدفعون بأجندة +أميركا أولا+”.

غير أن المسؤول لم يؤكد تفاصيل عمليات الإقالة أو أسماء الدول المعنية.

وخلال ولايته الثانية، باشر ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو بإعادة صياغة الدبلوماسية الأميركية، مع التركيز على أولويات مثل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتقليص المساعدات الخارجية، والحد من سياسات التنوع.

وأشرف روبيو على صرف مئات الموظفين من وزارة الخارجية، فيما عيّن ترامب موالين له كسفراء في دول محورية.

لب/ع ش/الح