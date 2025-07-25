إذاعة: إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات إلى غزة ابتداء من الجمعة

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دبي (رويترز) – نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري قوله إن إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات بالمظلات إلى غزة ابتداء من يوم الجمعة.

ولم يرد متحدث باسم الجيش بعد على طلب من رويترز لتأكيد ذلك.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جوعا في القطاع الفلسطيني منذ أن منعت إسرائيل وصول الإمدادات إليه في مارس آذار.

ورفعت إسرائيل، التي تخوض حربا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، الحصار عن القطاع في مايو أيار لكنها تفرض قيودا تقول إنها ضرورية لمنع تحويل المساعدات إلى الفصائل المسلحة.

وفي أول أسبوعين من يوليو تموز، عالجت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأربعاء إن غزة تعاني من مجاعة جماعية من صنع الإنسان ناجمة عن منع وصول المساعدات إلى القطاع.