إسرائيل: قتيل بنيران الجيش في الضفة الغربية بعد تعرض قوات للرشق بالحجارة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أول يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عندما فتحت النار على أشخاص كانوا يرشقون الجنود بالحجارة.

وأضاف الجيش في بيان أن اثنين آخرين أصيبا على طريق رئيسي بالقرب من قرية اللبن الشرقية في نابلس. ووصف البيان المستهدَفين بأنهم مسلحون وأوضح أن رشق الحجارة كان جزءا من كمين.

وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية إن القتيل يدعى محمد السرحان دراغمة (26 عاما) وإن شخصا آخر أصيب.

(تغطية صحفية علي صوافطة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

