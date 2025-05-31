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إسرائيل بعد تقرير وكالة الطاقة الذرية: يجب على المجتمع الدولي وقف إيران

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القدس (رويترز) – قالت إسرائيل يوم السبت إن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلميا وأن طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان “على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لوقف إيران”، مضيفا أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه “لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدني على الإطلاق”.

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