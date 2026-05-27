إسرائيل تأمر سكان جنوب لبنان بإخلاء مناطق جنوب نهر الزهراني

27 مايو أيار (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تحذيرا بالإخلاء يأمر فيه سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وأكد أنه سينفذ عمليات “بقوة شديدة” ضد جماعة حزب الله ردا على ما وصفها بأنها “الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وحث الجيش في منشور على منصة إكس المدنيين على الابتعاد عن عناصر جماعة حزب الله ومنشآتها ومواقع أسلحتها، مضيفا أن “جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )