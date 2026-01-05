إسرائيل تبدأ غارات على “أهداف” لحزب الله وحماس في لبنان
القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) – بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مهاجمة “أهداف” تابعة لجماعة حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في لبنان، وذلك بعد إصدار أوامر إخلاء لأربع قرى في شرق البلاد وجنوبها.
وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعتزم شن غارات على “بنى تحتية عسكرية” لحزب الله وحماس في قريتي حمارة وعين التينة في سهل البقاع بشرق لبنان، وكفر حتا وعنان في الجنوب.
واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية عام 2024، لإنهاء القتال الذي استمر لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، والذي بلغ ذروته بضربات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المدعومة من إيران. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله، ويخشى قادة الجماعة من أن تصعد إسرائيل ضرباتها بشكل كبير في أنحاء البلاد لدفع القادة اللبنانيين إلى مصادرة ترسانة الجماعة بوتيرة أسرع.
