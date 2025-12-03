إسرائيل تتسلم رفاتا من قطاع غزة

أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها تسلّمت رفات أحد الرهينتين المتبقيين في قطاع غزة استكمالا لما جاء بهذا الخصوص في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى نقله إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليه.

وتأتي هذه الخطوة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس برعاية أميركية ودخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وقد تعهّدت حماس إعادة كل الرهائن الـ48 الذين كانت لا تزال تحتجزهم، من بينهم 20 أحياء.

وإلى الآن، أعادت الحركة 46، بما في ذلك جثة جندي قُتل واحتجز جثمانه لأكثر من عقد.

والجثتان المتبقيان في القطاع المدمر هما للإسرائيلي ران غفيلي والعامل التايلاندي سودثيساك رينثالاك.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “تسلّمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر رفات رهينة متوفى وقد سُلّم إلى قوات الجيش والشاباك في قطاع غزة”.

وقال الجيش في بيان إن “جثمان الرهينة المتوفى عَبَر الحدود إلى داخل إسرائيل قبل فترة قصيرة، وهو الآن في طريقه إلى المعهد الوطني للطب الشرعي لاتخاذ إجراءات التعرّف على الهوية”.

ولم يوضح الجيش بعد ما إن كان الرفات المكتشف يعود حقاً إلى أحد الرهينتين المتبقيتين في غزة، غير أن مكتب رئيس الوزراء قال إن السلطات على “اتصال مستمر” مع عائلتيهما.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب إنها “ترافق، باحترام، نعش الرهينة القتيل إلى المعهد الوطني للطب الشرعي”.

وكان الجناحان العسكريان لكل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكدا في وقت سابق الأربعاء عزمهما تسليم جثمان رهينة عند الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ)”.

وسبق ذلك أن قال مسؤول في حماس إن الرفات عثر عليه في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وأنه “من المحتمل” أنه يعود لرهينة إسرائيلي.

وأظهرت لقطات مصوّرة في شمال غزة حصلت عليها وكالة فرانس برس، مقاتلين مقنّعين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي يقفون على ظهر شاحنة مع نقالة مغطاة بكيس أبيض.

وكانت جرافات تعمل على إزالة أكوام كبيرة من الركام.

– تبادل الاتهامات –

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مكتب نتانياهو أن البقايا التي سُلّمت عبر الصليب الأحمر الدولي الثلاثاء لا تعود لأي من الرهينتين، بناء على الفحص الجيني في معهد الطب الشرعي قرب تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء إنها تسلّمت ما يُعتقد أنه رفات أحد الرهائن المتبقين، ورافقت “رفات الرهينة القتيل” إلى مركز الطب الشرعي.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بالمماطلة في التسليم.

أما حركة حماس فتؤكد أن عملية انتشال الجثامين تسير ببطء بسبب أكوام الركام الضخمة التي خلفتها سنتان من الحرب المدمرة.

وتتبادل كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في الوقت الذي يعيش فيه قطاع غزة وسكانه أزمة إنسانية حادّة.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق الذي توسّط فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكل من قطر ومصر وتركيا، سلّمت حماس آخر 20 رهينة على قيد الحياة، كما سلّمت حتى الآن رفات 26 من أصل 28 رهينة متوفين.

وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو ألفي أسير فلسطيني كانت تحتجزهم، وأعادت جثامين مئات الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

واقتاد مقاتلو الحركة إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 251 رهينة، كما قُتل 1221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 70117 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

