إسرائيل تتسلم رفات رهينة آخر من غزة

القاهرة (رويترز) – أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن تسلم رفات جثة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الصليب الأحمر في غزة، ثم أكد المكتب أن الرفات يعود للجندي إيتاي تشين بعد عملية للتعرف على الهوية.

وقالت حماس في وقت سابق إنها عثرت على جثة رهينة كان محتجزا لدى مسلحين فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بمنطقة لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك بعدما سمحت إسرائيل لفرق من حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول المنطقة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين كانت تحتجزهم في غزة مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني أفرجت عنهم إسرائيل. وتعهدت حماس أيضا بتسليم رفات القتلى من الرهائن، لكنها تقول إن الدمار الناجم عن الحرب جعل تحديد مكان الرفات صعبا. وتتهم إسرائيل الحركة بالمماطلة.

وبعد تسليم رفات تشين، تكون حماس قد أعادت رفات 21 من أصل 28 جثة كانت مدفونة في غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن إسرائيل سلمت في المقابل رفات 270 فلسطينيا قتلتهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس أدت إلى مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني.

كان تشين جنديا في الخدمة عندما شنت حماس الهجوم المباغت على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية جنوبية.

وصمد وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، إلى حد بعيد رغم وقائع عنف متكررة. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 239 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وسقط نصفهم تقريبا في يوم واحد الأسبوع الماضي عندما ردت إسرائيل على هجوم مسلح على قواتها.

وذكرت إسرائيل أن ثلاثة من جنودها قتلوا، وأنها استهدفت عشرات المسلحين الذين قالت إنهم اقتربوا من الخطوط التي انسحبت قواتها وراءها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت السلطات الصحية في غزة في وقت سابق يوم الثلاثاء إن رجلا قُتل بنيران إسرائيلية في جباليا بشمال غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل “إرهابيا” عبر إلى مناطق لا يزال الجيش يحتلها وشكل تهديدا مباشرا.

