إسرائيل تتسلم رفات رهينة أخرى وسقوط قتلى فلسطينيين في غزة

reuters_tickers
القاهرة/القدس (رويترز) – أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء أن إسرائيل تسلمت رفات رهينة أخرى من غزة، بعد أن قامت الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتسليم جثة عُثر عليها بالقرب من مدينة غزة إلى الصليب الأحمر.

وأضاف المكتب أن سلطات الطب الشرعي الإسرائيلية ستؤكد هوية الرفات. وفي حال ثبوت أنها تعود لأحد الرهائن، فسيبقى هناك ستة رهائن متوفين آخرين في غزة.

وفي إطار منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيين اقتربا بطريقة “تنطوي على تهديد” من منطقة يحتلها.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن فلسطينيا كان يجمع الحطب قُتل أيضا بنيران إسرائيلية. وأبلغ الجيش الإسرائيلي رويترز بأنه ليس على علم بوقوع أي حادث في تلك المنطقة.

وعلى الرغم من العنف شبه اليومي، واصلت إسرائيل وحماس تبادل رفات القتلى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وسلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل. كما وعدت حماس بتسليم رفات الرهائن المتوفين، لكنها تقول إن الدمار في غزة جعل تحديد مواقع الجثث أمرا صعبا. وتتهم إسرائيل حماس بالمماطلة.

وأعادت حماس حتى الآن رفات 21 جثة من أصل 28 دفنت في غزة. وفي المقابل، تقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل سلمت رفات 285 جثة لفلسطينيين قتلتهم منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وواصلت إسرائيل شن غارات متقطعة على قطاع غزة، على الرغم من انخفاض حدة العنف منذ وقف إطلاق النار، مما سمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم المدمرة ودخول المزيد من المساعدات.

وسحبت إسرائيل قواتها من مواقعها في المدن إلى ما وراء الخط الأصفر.

وتوسطت الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار، وناشد الجانبان واشنطن لحمل الطرف الآخر على وقف الانتهاكات.

(تغطية صحفية نضال المغربي وبيشا ماجد ومحمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم وعلي خفاجي للنشرة العربية)

