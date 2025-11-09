إسرائيل تتسلم رفات رهينة قُتل في غزة قبل أكثر من 10 سنوات

القاهرة (رويترز) – تسلمت إسرائيل يوم الأحد رفات ضابط إسرائيلي قُتل في غزة قبل أكثر من عشر سنوات.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن الصليب الأحمر سلم الرفات لقوات إسرائيلية في القطاع، وأعلن في بيان لاحق التأكد من هويته.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في وقت سابق يوم الأحد أنها ستسلم رفات الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الذي قتل في كمين بغزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في عام 2014.

* تسليم رفات 24 رهينة إلى إسرائيل حتى الآن

منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المتبقين ممن كانوا محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل في 2023، مقابل الإفراج عن قرابة 2000 سجين ومحتجز فلسطيني في إسرائيل.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار أيضا إعادة رفات 28 رهينة إسرائيليا مقابل رفات 360 مسلحا فلسطينيا.

وبتسليم رفات الضابط الإسرائيلي يوم الأحد، تكون إسرائيل قد تسلمت رفات 24 رهينة فيما لا يزال رفات أربعة آخرين من الرهائن في غزة.

وأعادت إسرائيل في المقابل رفات 300 فلسطيني لكن سلطات الصحة في غزة قالت إنه لم يتم تحديد هوياتهم جميعا.

واحتجز مسلحون فلسطينيون 251 رهينة في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجمت حماس إسرائيل. وكان أربعة آخرون من الرهائن محتجزين بالفعل في غزة قبل ذلك.

