إسرائيل تحذر الحوثيين من مواجهة مصير حماس وحزب الله

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من دافني بساليداكيس وجوناثان لانداي

(رويترز) – وجه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الاثنين ما أسماه التحذير الأخير لمسلحي جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران لوقف هجماتهم الصاروخية على إسرائيل، قائلا إنهم يواجهون خطر “المصير التعيس” ذاته الذي لحق بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية والرئيس السوري بشار الأسد.

وحذر دانون طهران أيضا من أن إسرائيل يمكنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، قائلا إنها لن تتسامح مع هجمات الجماعات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية.

وشن الحوثيون هجمات عدة بطائرات مسيرة وصواريخ تجاه إسرائيل، فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لنيران إسرائيلية في غزة.

وقال دانون أمام مجلس الأمن الدولي “إلى الحوثيين، ربما لم تنتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. حسنا، اسمحوا لي أن أذكركم بما حدث لحماس وحزب الله والأسد ولكل من حاول تدميرنا. هذا هو التحذير الأخير لكم. هذا ليس تهديدا. إنه وعيد. سوف تواجهون المصير التعيس ذاته”.

وقال دانون في تصريحات أدلى بها قبل الاجتماع لصحفيين “إسرائيل ستدافع عن شعبها. وإذا لم تكن مسافة 2000 كيلومتر كافية لإبعاد أطفالنا عن الإرهاب، فدعوني أؤكد لكم أنها لن تكون كافية لحماية إرهابهم من قوتنا”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الحوثيين الأسبوع الماضي من أن إسرائيل “بدأت للتو” مواجهتها في اليمن في أعقاب ضربات إسرائيلية على أهداف عدة مرتبطة بالحوثيين هناك، منها مطار صنعاء وموانئ على الساحل الغربي للبلاد ومحطتان للطاقة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه كان على وشك ركوب طائرة في مطار صنعاء عندما تعرضت لهجوم إسرائيلي.

وأضاف أن أحد أفراد طاقم الطائرة أصيب.

ويُنظر إلى قضاء إسرائيل على كبار قادة حماس وحزب الله وتدمير هيكلهما العسكري إلى جانب انهيار نظام الأسد على إنها انتصارات ضخمة لنتنياهو.

وفي إحاطة أمام اجتماع مجلس الأمن، أبدى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري قلقه البالغ مجددا إزاء تصاعد العنف، داعيا الحوثيين إلى وقف هجماتهم على إسرائيل واحترام القانونين الدولي والإنساني.

وقال خياري “من شأن استمرار التصعيد العسكري أن يعرض استقرار المنطقة للخطر مع تبعات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية سلبية”.

وأضاف “سيستمر الملايين في اليمن وإسرائيل وأنحاء المنطقة في تحمل وطأة التصعيد بلا نهاية”.

وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، كما انتقد الضربات الإسرائيلية على اليمن وتلك التي يشنها ما أسماه “التحالف الأنجلو ساكسوني” المكون من سفن حربية أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر، قائلا إنها “غير متناسبة على الإطلاق”.