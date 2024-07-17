إسرائيل تدك وسط قطاع غزة وتدفع بدبابات لشمال رفح

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في وسط قطاع غزة يوم الأربعاء كما نفذت دبابات إسرائيلية توغلا محدودا داخل رفح جنوب القطاع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن القصف على وسط القطاع تسبب في مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل حتى الآن.

وأضافوا أن ضربة جوية إسرائيلية وقعت في منتصف الليل تقريبا على منزل في الزوايدة في وسط القطاع قتلت ثمانية. وأودت ضربة أخرى بحياة رجل في مخيم النصيرات وهو موقع شهد مقتل 23 في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة يوم الثلاثاء.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من مخيمي البريج والمغازي في وسط القطاع. كما ذكر سكان أن ضربة جوية دمرت مسجدا.

وفي رفح، نفذت دبابات مداهمة في شمال المدينة قبل أن تنسحب وهو أسلوب انتهجته القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى قبل أن تشن عمليات توغل أعمق. وتنفذ دبابات عمليات في أغلب مناطق المدينة منذ مايو أيار لكنها لم تتوغل بعمق في الأحياء الشمالية بعد.

وقال مسعفون إن غارة إسرائيلية قتلت شخصين في رفح يوم الأربعاء، كما قال سكان إن القوات فجرت عشرات المنازل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات “تواصل أنشطة عملياتية دقيقة ومبنية على معلومات مخابرات في منطقة رفح”. وأضاف أن القوات قضت على ما وصفها بأنها “خلية إرهابية” ومنصة إطلاق استخدمت لاستهداف قواته.

وتابع الجيش الإسرائيلي قائلا إن ضربات جوية استهدفت 25 موقعا في قطاع غزة في اليوم المنصرم وإن القوات تواصل عملياتها في وسط القطاع بما يشمل تفكيك منشآت استخدمت لمراقبة الجنود.

ورغم مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء الحرب، احتفظ مقاتلون فلسطينيون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالقدرة على شن هجمات على القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون، كما يطلقون من حين لآخر وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس وتشير في إحصاءاتها إلى أن الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول تسبب في مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقال الجيش يوم الثلاثاء إنه تمكن من القضاء على نصف قيادات الجناح المسلح لحماس مع مقتل أو اعتقال نحو 14 ألف مقاتل منذ بداية الحرب.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع أودت حتى الآن بحياة أكثر من 38 ألف فلسطيني. وأعلنت إسرائيل عن مقتل 326 جنديا في معارك في قطاع غزة.