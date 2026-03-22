إسرائيل تدمر جسرا رئيسيا في جنوب لبنان وتأمر بتدمير منازل قرب الحدود

قرب صور (لبنان)/تل أبيب 22 مارس آذار (رويترز) – قصفت إسرائيل جسرا رئيسيا يربط جنوب لبنان ببقية البلاد اليوم الأحد، بعد أن أمرت جيشها بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني في لبنان وتسريع وتيرة عمليات هدم منازل اللبنانيين قرب الحدود الجنوبية.

ويمثل تدمير الجسور والمنازل تصعيدا خطيرا في الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان، الذي انجر إلى الحرب الإقليمية في الثاني من مارس آذار عندما أطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل.

ويحظر القانون الدولي عموما على الجيوش مهاجمة البنى التحتية المدنية. وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إجراءات إسرائيل في لبنان، ولا سيما استخدامها لأوامر الإخلاء واسعة النطاق التي شردت أكثر من مليون شخص.

ودمرت غارة جوية اليوم الأحد جسرا على الطريق الساحلي اللبناني الذي يمر عبر أراض زراعية، وكان أحد الطرق الرئيسية التي تربط جنوب لبنان بالوسط.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في وقت سابق من اليوم إن الجيش سيقصف الجسر.

وذكرت لما الفارس، التي تسكن في أرض زراعية مجاورة للجسر، أن عائلتها حزمت ما استطاعت في سيارتها عندما رأت التحذير. وقادوا سيارتهم حوالي كيلومتر واحد شمالا على الطريق السريع، وانتظروا انتهاء القصف على قمة تل يطل على الطريق.

وقالت لرويترز إن منزلهم ملاصق للجسر وطاله الدمار في الحرب الماضية وإنهم أعادوا بناء هيكل بسيط للعيش فيه، معبرة عن آملها أن يكون ما زال قائما.

وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون باستهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية في الجنوب قائلا إنها “تعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الإنجرار إليه” مشيرا إلى أن ذلك “يرقى إلى سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين”.

وأضاف أن استهداف جسور نهر الليطاني “يعد محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال والسعي إلى التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حذر في وقت سابق من أن لبنان قد يتعرض “لأضرار في البنية التحتية ويفقد أراضي” ما لم تقم الحكومة بنزع سلاح حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في لبنان أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت الجسر مساء اليوم الأحد.

* مقتل مدني إسرائيلي

في وقت سابق، قتل إسرائيلي في سيارته قرب الحدود مع لبنان في ما وصفه الجيش بأنه هجوم جرى شنه “انطلاقا” من الأراضي اللبنانية. وبعد عشر ساعات من إعلان خدمة الإسعاف الإسرائيلية عن وفاة الرجل، ذكر الجيش أنه يحقق فيما إذا كان قد قُتل بنيران إسرائيلية. وقتل جنديان إسرائيليان في اشتباكات جنوب لبنان.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم نحو 120 طفلا و80 امرأة و40 من العاملين في القطاع الطبي. ولا تميز بيانات السلطات اللبنانية بين المدنيين والمسلحين.

وقال كاتس إن الجيش تلقى أوامر بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني التي قال إنها تستخدم في “أنشطة إرهابية” وأضاف أن ذلك يهدف لمنع مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية من الوصول بأسلحتهم إلى الجنوب.

ودمر الجيش الإسرائيلي بالفعل ثلاثة جسور في جنوب لبنان خلال الأيام العشرة الماضية.

وأضاف كاتس أن الجيش تلقى تعليمات بتسريع وتيرة هدم منازل اللبنانيين في “قرى على جبهة القتال” لتحييد تهديدات تواجهها مناطق سكنية في إسرائيل.

ووصف كاتس هذا النهج بأنه مشابه للنموذج الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في بيت حانون ورفح في قطاع غزة حيث أنشأ مناطق عازلة بإزالة وهدم بنايات قرب الحدود.

* ’كارثة إنسانية’

قال رمزي قيس الباحث المختص بشؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز إن القانون الدولي يلزم الجهات المسلحة الأخذ في الاعتبار الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء استهداف البنية التحتية كالجسور، حتى لو كانت هذه الأهداف تستخدم لأغراض عسكرية.

وأضاف “إذا استهدفت جميع هذه الجسور، وانعزلت المنطقة الواقعة جنوب الليطاني عن بقية البلاد، فإن الأضرار التي تلحق بالمدنيين ستكون جسيمة لدرجة تنذر بكارثة إنسانية، إذ لن يتمكن السكان الذين ما زالوا يعيشون في الجنوب من الحصول على الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى”.

وأكد أن تدمير المنازل في جنوب لبنان بشكل عام يعد تدميرا عشوائيا، وهو جريمة حرب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن القوات تنفذ ما وصفها بأنها مناورات برية وغارات محددة الأهداف على عناصر حزب الله ومخازن أسلحتهم في جنوب لبنان. بينما يقول مسؤولون إسرائيليون إن الحملات الجوية والبرية تهدف إلى حماية سكان في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان من هجمات حزب الله.

وحظرت الحكومة اللبنانية الأنشطة العسكرية لحزب الله وأبدت رغبتها في خوض محادثات مباشرة مع إسرائيل.

(شاركت في التغطية مايا الجبيلي من بيروت – إعداد شيرين عبد العزيز وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)