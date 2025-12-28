إسرائيل تعزز ترسانتها الدفاعية بإدخال منظومة ليزر للخدمة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد أنها أدخلت أول منظومة دفاعية تعمل بالليزر تُعرف باسم “آيرون بيم” (الشعاع الحديدي) الخدمة، للتصدي لأي تهديدات جوية.

وجرى تسليم المنظومة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال مراسم رسمية في شمال إسرائيل من قبل مطوّريها الرئيسيين، وهما دائرة البحث والتطوير في وزارة الدفاع وشركة الصناعات الدفاعية رافائيل.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله خلال المراسم “للمرة الأولى عالميا، يبلغ نظام اعتراض بالليزر عالي القدرة مرحلة الجاهزية التشغيلية الكاملة، وينفذ بنجاح عمليات اعتراض متعددة”.

وأضاف “هذا الإنجاز الهائل يوجّه رسالة حاسمة إلى أعدائنا، القريبين والبعيدين على حد سواء: لا تختبرونا، وإلا فستكون العواقب وخيمة”.

ويمثل هذا التسليم محطة أساسية في مشروع يعود إلى أكثر من عقد، طُوّر بالشراكة مع شركة “رافائيل” الحكومية للصناعات العسكرية ومجموعة “إلبيت” الدفاعية الخاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “رافائيل” يوفال شتاينيتس “أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تنشر نظام ليزر عملياتي لاعتراض التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ والقذائف”.

وتهدف منظومة الليزر هذه إلى تعزيز قدرة إسرائيل على اعتراض المقذوفات، وستُضاف إلى منظومات الدفاع الجوي الأخرى المتوفرة لديها، وعلى رأسها “القبة الحديدية”.

وتوفّر “القبة الحديدية” حماية قصيرة المدى ضد الصواريخ والقذائف، بينما صُمّم نظام “مقلاع داود” وأجيال صواريخ “آرو” (السهم) الإسرائيلية-الأميركية لاعتراض الصواريخ البالستية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت مطلع كانون الأول/ديسمبر استكمال تطوير منظومة الليزر، على أن تدخل الخدمة أواخر الشهر.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، أخفقت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية في اعتراض جميع المقذوفات التي أطلقتها طهران باتجاه الدولة العبرية.

وأقرّت إسرائيل لاحقا بأن أكثر من 50 صاروخا أصابت أهدافا خلال تلك الحرب، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا.

