إسرائيل تعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

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أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاهها و”تمّ على الأرجح اعتراضه بنجاح”، فيما أعلن الحوثيون بعد ساعات مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ على الدولة العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تلغرام إنّ صافرات الإنذار دوّت قرابة الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ) في حيفا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل لتحذير السكّان من هذا الخطر، مشيرا إلى أنّه “تمّ إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الصاروخ الذي تمّ على الأرجح اعتراضه بنجاح”.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان الأربعاء أن “القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفّذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وأضاف أن الصاروخ “وصل إلى هدفه” وأن المنظومات الإسرائيلية “فشلت” في اعتراضه.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية باتجاه الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها، منذ إعلان واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضد المتمردين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

بور-م ل/الح