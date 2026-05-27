إسرائيل تعلن رقعة جديدة من لبنان “منطقة قتال” وتأمر بإخلائها

بيروت 27 مايو أيار (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن منطقة جديدة في جنوب لبنان أصبحت منطقة قتال، وأمر سكان المنطقة بالتوجه شمالا وحذر من أنه سينفذ عمليات “بقوة شديدة” ضد جماعة حزب الله في تلك المنطقة.

ويبدو أن بيان الجيش المنشور على منصة إكس يشير إلى مزيد من التصعيد بعد أن استهدفت أكثر من 120 غارة جنوب لبنان وشرقه أمس الثلاثاء على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في 16 أبريل نيسان.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على إكس “ننصح سكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، إذ إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال”.

يمتد نهر الزهراني من الشرق إلى الغرب على مسافة نحو 40 كيلومترا شمالي الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وتغطي الأراضي اللبنانية الواقعة جنوبه حوالي ألفي كيلومتر مربع.

* حرية أقل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء إن إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في لبنان لحماية بلدات الشمال من حزب الله.

وأمر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السكان المقيمين جنوبي نهر الليطاني بالرحيل. وأصدر بالفعل أوامر إخلاء بلدات بعينها وشن غارات على عشرات البلدات الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني.

ويمثل أمر اليوم المرة الأولى التي يُطلب فيها من السكان إخلاء المنطقة بأكملها جنوب الزهراني.

وحث الجيش الإسرائيلي المدنيين على الابتعاد عن عناصر جماعة حزب الله ومنشآتها ومواقع أسلحتها.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لرويترز إن الناس يفرون شمالا إلى مدينة صيدا الساحلية التي تستضيف بالفعل آلاف النازحين من أجزاء أخرى من جنوب لبنان. وجاء البيان الجديد في وقت يحتفل فيه المسلمون في أنحاء لبنان بعيد الأضحى.

ونزح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء منذ الثاني من مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله النار على إسرائيل دعما لحليفتها إيران.

وتقصف الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان وشرقه وعاصمته بيروت منذئذ، وتقول وزارة الصحة اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 3200 شخص.

ويستمر القتال في جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن في 16 أبريل نيسان. وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 608 في لبنان قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ الهدنة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 10 من جنوده قتلوا منذ وقف إطلاق النار، وتسببت الطائرات المسيرة المفخخة لحزب الله في مقتل ستة منهم.

ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء المنطقة الأمنية التي تحتلها قواته، لكنه لم يقدم تفاصيل عن مدى التقدم الذي أحرزه خارج ما يُعرف بالخط الأصفر.

ولم تتعرض العاصمة اللبنانية بيروت لضربات جديدة على الرغم من إفادة مراسلي رويترز هناك بسماع صوت طائرات المراقبة الإسرائيلية المسيرة وهي تحوم فوق المدينة كل يوم، وسماع صوت طائرة حربية تحلق على ارتفاع منخفض اليوم.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار إن إسرائيل تعتقد أن لها حرية التصرف في جنوب لبنان، لكنها أقل حرية في بيروت.

وأخبر المسؤولون رويترز بأن إسرائيل لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تعرقل الاتفاق المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران من خلال هدم المباني في العاصمة اللبنانية.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين ومايا الجبيلي وإميلي روز ورامي أيوب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير)