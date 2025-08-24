إسرائيل تقصف أطراف مدينة غزة وتتوعد بالمضي في الهجوم

reuters_tickers

5دقائق

من نضال المغربي ولي لي باير

القاهرة/القدس (رويترز) – قال سكان في غزة إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية قصفت الأطراف الشرقية والشمالية لمدينة غزة مساء يوم السبت وحتى يوم الأحد ودمرت مباني ومنازل، في الوقت الذي توعد فيه القادة الإسرائيليون بالمضي في الهجوم المخطط له على المدينة.

وأفاد شهود بسماع دوي انفجارات لم تتوقف طوال الليل في حيي الزيتون والشجاعية، وقصفت الدبابات منازل وطرقا في حي الصبرة القريب، وفجرت القوات الإسرائيلية عدة مبان في مدينة جباليا الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن قواته عادت للانتشار في جباليا في الأيام القليلة الماضية لتفكيك أنفاق للمسلحين وتعزيز السيطرة على المنطقة.

وأضاف أن العملية هناك “تتيح توسيع نطاق القتال إلى مناطق إضافية وتمنع إرهابيي حماس من العودة لتنفيذ عمليات في هذه المناطق”.

ووافقت إسرائيل هذا الشهر على خطة للسيطرة على مدينة غزة، واصفة إياها بأنها الحصن الأخير لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ومن المتوقع ألا يبدأ تنفيذ الخطة قبل بضعة أسابيع مما يفسح المجال للبلدين الوسيطين مصر وقطر لمحاولة استئناف محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد بالمضي قدما في الهجوم الذي أثار قلقا عالميا واعتراضات في الداخل.

وقال كاتس يوم الجمعة إن مدينة غزة ستسوى بالأرض ما لم توافق حماس على إنهاء الحرب بشروط إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم.

وتوهجت السماء بالنيران من مكان الانفجارات مما أثار حالة من الذعر ودفع بعض الأسر إلى الفرار من المدينة. وقال سكان آخرون إنهم يفضلون الموت على الرحيل.

* “مش طالعين”

يعيش حاليا حوالي نصف سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة في مدينة غزة. وغادر بضعة آلاف منهم بالفعل حاملين أمتعتهم على متن مركبات وعربات.

يقول محمد (40 عاما) “بصراحة بطلت أعد المرات اللي اضطريت أنزح فيها أنا ومرتي وبناتي التلاتة. ما في مكان آمن لكن ما بقدر أغامر، إذا بيصير الاجتياح فجأة راح الاحتلال يستخدم قوة نار كبيرة”.

ويقول آخرون إنهم لن يرحلوا مهما حدث.

وقالت آية (31 عاما) ولديها أسرة من ثمانية أفراد “مش طالعين، خليهم يقصفوا الدار علينا”.

وأضافت أنهم لا يستطيعون شراء خيمة أو تحمل تكاليف النزوح حتى لو أرادوا المغادرة.

وقالت “إحنا جوعانين وخايفين وما معنا فلوس”.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، يوم الجمعة إن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من مجاعة من المرجح أن تتفشى.

ورفضت إسرائيل هذا التقييم وقالت إنه يتجاهل الخطوات التي اتخذتها منذ أواخر يوليو تموز للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة وعبرها.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد إن ثمانية آخرين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع في القطاع، مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذين السببين إلى 289 شخصا، من بينهم 115 طفلا، منذ اندلاع الحرب.

وتشكك إسرائيل في أرقام الوفيات التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع.

واندلعت أحدث حرب في غزة يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس بلدات جنوب إسرائيل. وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية أدى الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة.

وقتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين 62 ألف فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ودمرت معظم القطاع وتسببت في تشريد جميع سكانه تقريبا.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل من القدس – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)