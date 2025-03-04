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إسرائيل تنتقد نتائج القمة العربية وحماس ترحب بها

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القاهرة (رويترز) – انتقدت إسرائيل يوم الثلاثاء خطة طرحتها دول عربية في قمة غير عادية بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، في حين رحبت بها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد قليل من انتهاء القمة إن خطة إعادة الإعمار “لم تتناول” حقائق الوضع بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة “لم يتم ذكر الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس، والذي أسفر عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين واختطاف المئات، ولم تصدر أي إدانة لهذا الكيان الإرهابي القاتل”.

غير أن حماس دعت إلى توفير الوسائل الكفيلة بإنجاح الخطة، واعتبرت عقد القمة “مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة”.

ودعت الحركة في بيان الزعماء العرب إلى إجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار من خلال “اتخاذ خطوات عربية موحدة وعملية تجبر العدو المجرم على تنفيذ بنود الاتفاق والضغط لإدخال المساعدات والإغاثة والإيواء والشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق”.

وقالت في البيان “نثمن الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية تحت أي ذريعة أو غطاء ونعدّه موقفا مشرفا ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر”.

اجتمع ممثلون من دول عربية في القاهرة يوم الثلاثاء وتبنوا خطة مصر البديلة لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار، مع تفادي تهجير الفلسطينيين.

ومن ناحية أخرى، جددت إسرائيل دعمها لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى الأردن ومصر، قائلة إن الدول العربية رفضتها دون إعطائها فرصة.

وانتقدت إسرائيل أيضا اعتماد البيان على السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي قالت إنها “أظهرت في السابق فسادا ودعما للإرهاب”.

واستنكر البيان العربي القرار الإسرائيلي الأخير بوقف دخول المساعدات إلى غزة، ودعا إلى إنهاء “العدوان” الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأكد على الدور الحيوي للأونروا في غزة والضفة الغربية.

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