إسرائيل ستعيد الأحد فتح معبر رفح بشكل محدود وتحت رقابة أمنية مشددة

أعلنت إسرائيل الجمعة أنها ستعيد فتح معبر رفح بين غزة ومصر الأحد أمام حركة الأفراد ولكن بصورة محدودة وتحت رقابة أمنية، بعد أشهر من نداءات وجهتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وعدة دول وأهالي القطاع الذين يعيشون ظروفا شديدة القسوة بين الدمار وفي ظل الحصار.

وفي وقت سابق الجمعة دعت حماس مجددا إلى فتح المعبر. وقالت في بيان إنها تجدد المطالبة “بالضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال الفاشي”.

أحجمت إسرائيل عن اتخاذ أيّ خطوة بشأن معبر رفح قبل أن تستعيد الإثنين جثة الرهينة الأخير ران غفيلي الذي دُفن الأربعاء.

وجاء في بيان صحافي صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة “كوغات” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح الأحد المقبل (1 شباط/فبراير) في كلا الاتجاهين، أمام حركة الأفراد فقط وعلى نحو محدود”.

وأضاف البيان “سيُسمح بالدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح البيان أنه سيُسمح للسكان الذين غادروا القطاع في وقت الحرب حصرا أن يعودوا إليه.

ومعبر رفح هو صلة الوصل الوحيدة بين قطاع غزة والعالم الخارجي من دون المرور بإسرائيل.

وهو يقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وسيطرت القوات الإسرائيلة على المعبر في أيار/مايو 2024 قبل أن يعاد فتحه لفترة وجيزة في مطلع 2025، في ظلّ فشل كلّ المساعي لإبقائه مفتوحا.

وينتظر سكان القطاع المُحاصر والمدمّر، والأمم المتحدة والعديد من المنظمات، فتح المعبر بفارغ الصبر نظرا للأوضاع الإنسانية الكارثية هناك.

غير أن إعلان إسرائيل إعادة فتح المعبر بشكل محدود ووفق قيود صارمة، بعد ضغوط أميركية قوية، لا يرقى إلى مطالب الأمم المتحدة ولا المنظمات الإنسانية ولا حركة حماس.

– “تكثيف الجهود” –

وعلى الرغم من تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاك بنود الهدنة بشكل متكرر، يستمر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي اندلعت إثر هجوم الحركة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل.

وفي وقت سابق من كانون الثاني/يناير، أعلنت واشنطن أن الهدنة قد دخلت مرحلتها الثانية التي تضمّ في بنودها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وقبل الإعلان الإسرائيلي بشأن معبر رفح، شدّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة على ضرورة أن تكثف دول العالم جهودها للتخفيف من معاناة أهالي غزة، والبناء على الزخم الذي حققته المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وقالت ميريانا سبولياريتش في بيان “يتعين على الدول استغلال الزخم الذي حققته المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس والتحرك بشكل عاجل لتحسين الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة”.

وأضافت “على المجتمع الدولي الآن اغتنام كل فرصة لتكثيف الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة في غزة”.

ويشمل ذلك بحسب سبولياريتش تخفيف إسرائيل للقيود المفروضة على دخول ما يُسمى بالمواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، مثل أنابيب المياه والمولدات الكهربائية، بهدف إعادة بناء البنى التحتية الأساسية.

وأكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن “العديد من أهالي غزة ما زالوا يعيشون بين الأنقاض دون خدمات أساسية، ويواجهون مصاعب من أجل التدفئة في ظروف الشتاء القاسية”.

وما زال الوضع الإنساني كارثيا في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة معظمهم دُمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير وأنهكهم النزوح المتكرر ونقص الماء والطعام والدواء. ويعيش معظم سكان القطاع في خيام مهترئة ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة ولمستلزمات الصرف الصحي، وسط ظروف شتوية قاسية.

– نزع السلاح وتحفظات –

وأدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إلى توقف القتال إلى حد كبير، وشملت إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، مقابل أسرى وجثامين فلسطينيين كانت إسرائيل تحتجزهم.

ويُعدّ نزع سلاح حماس بندا أساسيا في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وقال ترامب خلال اجتماع لأعضاء إدارته الخميس “يبدو أنهم سينزعون سلاحهم”.

ولكن حركة حماس والفصائل الأخرى ما زالت تقاوم في تصريحاتها العلنية فكرة التخلي عن أسلحتها.

في المقابل، من المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من القطاع الذي ما زالت تسيطر على أكثر من نصف أراضيه، وأن تُنشر بدلا منها قوة دولية لتحقيق الاستقرار. لكن ما زالت لدى إسرائيل اعتراضات على تشكيلها.

ومن المتوقع أن تسمح إعادة فتح معبر رفح بدخول أعضاء اللجنة الإدارية التي تضم 15 شخصية من التكنوقراط والتي شُكّلت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار للإشراف على إدارة قطاع غزة.

ويفترض أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلفة من شخصيات فلسطينية، مسؤولية إدارة شؤون القطاع اليومية، على أن تتبع لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويرأسه.

وقُتل ثلاثة أشخاص في غارات جوية ليلية قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنها استهدفت “إرهابيين” في مدينة رفح جنوب قطاع.

وقال الجيش في بيان إنه رصد “ثمانية إرهابيين” خرجوا من الأنفاق، وإن سلاح الجو “شن غارة جوية وقضى على ثلاثة منهم” لم يحدد هوياتهم.

كما أعلنت إسرائيل شنّ مزيد من الضربات، وأن “جنودها يواصلون عمليات التمشيط في المنطقة”.

إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خُطف 251 شخصا وقُتل 1221 شخصا وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي المقابل، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 71600 فلسطيني، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

