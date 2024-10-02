إسرائيل وإيران تتبادلان التهديدات في الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة (رويترز) – تبادلت إيران وإسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة التهديدات بالثأر يوم الأربعاء إذا تعرضتا لهجوم وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام المجلس المكون من 15 عضوا “يجب أن تتوقف هذه الدوامة القاتلة من العنف المتبادل. الوقت ينفد”.

وعقد المجلس اجتماعا بعد أن قتلت إسرائيل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله وبدأت هجوما بريا في لبنان وبعد هجوم إيران على إسرائيل بالصواريخ.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للمجلس “إسرائيل ستدافع عن نفسها. سنتخذ إجراء. وأؤكد لكم أن العواقب التي ستواجهها إيران بسبب أفعالها ستكون أعظم بكثير مما يمكن أن تتخيله”.

من ناحيته، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني إن الهجوم الصاروخي كان “لاستعادة التوازن والردع”. وأضاف أن المزيد من التصعيد يمكن تجنبه إذا أوقفت إسرائيل الحرب في غزة والهجمات على لبنان.

وأضاف أن “إيران مستعدة تماما لاتخاذ أي إجراءات دفاعية أخرى، إذا لزم الأمر، لحماية مصالحها المشروعة والدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها ضد أي عدوان عسكري والاستخدام غير القانوني للقوة”.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن إن دعم بلادها لإسرائيل دفاعي.

وأضافت “دعوني أوضح: سيتحمل النظام الإيراني مسؤولية أفعاله. ونحذر بشدة من قيام إيران أو حلفائها بأي أعمال ضد الولايات المتحدة، أو أي أعمال أخرى ضد إسرائيل”.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير إن فرنسا تريد من مجلس الأمن “إظهار الوحدة والتحدث بصوت واحد” لتهدئة الموقف.

ومضت السفيرة الأمريكية قائلة إن مجلس الأمن يجب أن يندد بالهجوم الإيراني ويفرض “عواقب وخيمة” على الحرس الثوري الإيراني بسبب أفعاله.

ودعت كل من واشنطن وإسرائيل إلى فرض عقوبات على إيران.

* ضبط نفس “استثنائي”

قال جوتيريش لمجلس الأمن إنه يندد بشدة بالهجوم الإيراني على إسرائيل.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الأربعاء إنه حظر دخول جوتيريش إلى إسرائيل لأنه لم يندد بالهجوم الإيراني.

وأشاد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بضبط النفس “الاستثنائي” الذي أبدته إيران في الأشهر الماضية. وقال إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل لا يمكن “تقديمه وكأن كل هذا قد حدث من فراغ.. وكأن شيئا لم يحدث.. كأن شيئا لم يحدث في لبنان وغزة، وفي سوريا، وفي اليمن”.

وأضاف “لكن (شيئا) حدث، وأدى إلى دوامة جديدة وخطيرة للغاية من الصراع الآخذ في الاتساع في الشرق الأوسط”.

وقالت إيران في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن هجومها على إسرائيل دفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، مشيرة إلى “الأعمال العدوانية” التي قامت بها إسرائيل ومن بينها انتهاكات لسيادة إيران.

وعلى مدار العام الماضي، تبنى مجلس الأمن أربعة قرارات بشأن حرب إسرائيل في غزة وكان آخرها في يونيو حزيران عندما أيد اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة “بمحاولة خداعنا” من خلال دفع الدبلوماسية الهادئة التي لم تثمر بعد عن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.