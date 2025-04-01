إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على بلدة في الضفة الغربية

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القدس (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا يوم الثلاثاء في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو 300 مستوطن هاجموا قرية دوما الفلسطينية وأضرموا النار في مزارع وألحقوا أضرارا بالمركبات، وإن ثلاثة من السكان أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات المدنيين الإسرائيليين أضرموا النار في ممتلكات بالمنطقة، وبعد ذلك نشبت “مواجهة عنيفة” بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكر الجيش في بيان أنه تم إرسال جنود وأفراد من الشرطة “وبدأوا العمل على فض المواجهات العنيفة”.

وقال مسعفون فلسطينيون إن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويشكو الفلسطينيون في الضفة الغربية على الدوام من تزايد عنف وتوغلات المستوطنين في المناطق الفلسطينية التي تشهد هجمات متكررة.