إضراب يشل الحركة في أكبر مرفأ بحري في بنغلادش

شهدت الأنشطة في أكبر مرفأ بحري في بنغلادش اضطرابات الأحد بفعل إضراب للعاملين فيه احتجاجا على نقل إدارة إحدى محطّات الحاويات إلى شركة إماراتية، بحسب ما أفادت النقابات والجهات المشغّلة.

وأزالت محكمة الأسبوع الحالي آخر العقبات القانونية التي كانت تعترض إبرام عقد بين سلطة مرفأ شاتوغرام في جنوب البلاد (المعروفة سابقا باسم شيتاغونغ) وشركة إماراتية.

وبمبادرة من عدّة نقابات، توقّف العمّال عن العمل الأحد في المرفأ، ما كان له تأثير كبير على عمليات التحميل والتفريغ.

وقال رئيس جمعية المشغّلين البحريين فضل أكرم تشودري إن الإضراب أدّى إلى تراجع النشاط في الميناء بنسبة 40 %.

وصرّح المسؤول النقابي إبراهيم خوكون “إذا ما تولّت هذه الشركة الأجنبية إدارة المحطة، فسيضطر العمّال إلى التقاعد وستذهب الأموال إلى الخارج وستتأثّر عائدات الدولة”.

ولم تلق وكالة فرانس برس ردّا على استفساراتها في الحال من مدير المرفأ.

وأعلن ممثّلو العمّال نيّتهم مواصلة الإضراب الإثنين.

وبحسب سلطات المرافئ، تعبر حوالى 95 % من الواردات والصادرات في بنغلادش عبر محطّات الحاويات الأربع في شاتوغرام.

ومنذ تولّي الحكم بعد الإطاحة برئيسة الوزراء شيخة حسينة في صيف العام 2024، عكفت الحكومة الانتقالية في بنغلادش برئاسة محمد يونس الحائز نوبل السلام على إبرام اتفاقات مع الشركات الكبيرة في مجال النقل البحري في مسعى إلى تحديث العمليات في موانئها.

والعام الماضي، أوكلت شركة “ميرسك” الدنماركية بإدارة محطّة جديدة للحاويات في شاتوغرام بموجب عقد يمتدّ على 30 سنة.

ومن المرتقب تنظيم انتخابات تشريعية في بنغلادش في 12 شباط/فبراير.

