إعلام رسمي سوري: ضربة إسرائيلية تستهدف اللاذقية وتؤدي لاندلاع حرائق

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) أن ضربة إسرائيلية استهدفت مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

وأضافت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حرائق وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الضربة أدت إلى “إصابة مدنيين اثنين بجروح وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة”.

وذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف إسرائيلية في أجواء اللاذقية.

وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت مثل هذه الضربات منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على إسرائيل.