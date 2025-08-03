إعلام سوري: مقتل فرد أمن في هجوم من مجموعات مسلحة على قوات أمن بالسويداء

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(رويترز) – ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية يوم الأحد أن مجموعات مسلحة هاجمت قوات الأمن الداخلي في السويداء ما أسفر عن مقتل “عنصر” أمن وإصابة آخرين.

وقالت قناة الإخبارية إن المجموعات المسلحة أطلقت أيضا قذائف على عدة قرى في المحافظة الجنوبية التي شهدت أعمال عنف.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية حيث أدت اشتباكات بين مسلحين إلى مقتل المئات الشهر الماضي.

وقال المصدر “المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة”.

اندلعت أعمال العنف في السويداء في 13 يوليو تموز بين مسلحين من البدو والدروز. وجرى نشر القوات الحكومية لوقف القتال لكن أعمال العنف تفاقمت بينما نفذت إسرائيل ضربات على القوات السورية قائلة إنها بهدف دعم الدروز.

والدروز أقلية من طائفة إسلامية يعيش أتباع لها في سوريا ولبنان وإسرائيل. ومحافظة السويداء ذات أغلبية درزية لكن تقطنها أيضا عشائر بدوية سنية. وهناك توتر قديم بين الدروز والبدو بسبب الأراضي والموارد الأخرى.

وأنهت هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة قتالا احتدم في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لمدة أسبوع تقريبا. وقالت سوريا إنها ستحقق في الاشتباكات وشكلت لجنة للتحقيق في الهجمات.

ومثلت أعمال العنف في السويداء الشهر الماضي اختبارا كبيرا للرئيس الانتقالي أحمد الشرع بعد موجة عنف طائفي في مارس آذار الماضي أودت بحياة المئات من العلويين في منطقة الساحل السوري.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)