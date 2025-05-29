إقامة دبي تفوز بجائزتين عالميتين في الحوكمة والتحول الرقمي

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حصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مدينة دبي جائزتين مرموقتين في الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي، وفق بيان لوكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتسلمت إقامة دبي خلال حفل أقيم في بروناي جائزة “أفضل جهة حكومية في القطاع العام على مستوى العالم 2025” وجائزة “التميّز في التحول الرقمي 2025″، ضمن جوائز الحوكمة العالمية الرائدة (3G Awards) للعام 2025 التي تنظمها مؤسسة كامبريدج العالمية.

ويؤكد ذلك دور إقامة دبي الريادي في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وكفاءة الأداء ضمن بيئة حكومية ذكية ومتكاملة، بحسب البيان.

وقال مدير عام الإدارة محمد أحمد المري في تصريح نقلته “وام” إن هذا الإنجاز “يعكس التزام الإدارة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ويجسد رؤية حكومة دبي في بناء مؤسسات حكومية مرنة ومتمركزة حول المتعامل”.

وأضاف أن الفوز بجائزتين عالميتين في الحوكمة والتحول الرقمي لا يمثل فقط إنجازا لإقامة دبي، بل “شهادة جديدة أيضا على فاعلية النهج الإماراتي في بناء مؤسسات تستبق التغيير، وتوظف التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وجودة الحياة”.

م ل/