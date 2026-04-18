إيران: لم يتحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع أمريكا

من طوان جمركجي

أنطاليا (تركيا) 18 أبريل نيسان (رويترز) – قال سعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم السبت إنه لم يجر تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مضيفا أنه يجب التوصل أولا إلى اتفاق بشأن إطار تفاهم.

وانتهى أعلى مستوى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 في إسلام اباد دون التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز إنه من المحتمل عقد مزيد من المحادثات المباشرة هذا الأسبوع، لكن بعض الدبلوماسيين قالوا إن ذلك غير مرجح نظرا للتحديات اللوجستية لعقد الاجتماع في إسلام اباد، حيث من المتوقع أن تجري المحادثات.

وأوضح خطيب زادة للصحفيين على هامش منتدى دبلوماسي في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا “نركز الآن على وضع اللمسات النهائية على إطار التفاهم بين الجانبين. لا نريد الدخول في أي مفاوضات أو اجتماعات محكوم عليها بالفشل ويمكن أن تكون ذريعة لجولة أخرى من التصعيد”.

وأضاف “ما لم نتفق على الإطار، لا يمكننا تحديد موعد… أحرزنا تقدما كبيرا بالفعل. لكن النهج المتشدد الذي يتبعه الطرف الآخر، في محاولة لجعل إيران استثناء من القانون الدولي، حال دون توصلنا إلى اتفاق”، في إشارة إلى مطالب الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتابع “بوضوح شديد، إيران لن تقبل أن تكون استثناء من القانون الدولي. أي شيء نلتزم به سيكون ضمن اللوائح الدولية والقانون الدولي”.

وردا على سؤال حول تقارير عن إغلاق إيران مضيق هرمز مرة أخرى اليوم السبت بعد إعادة فتحه مؤقتا عقب وقف إطلاق نار منفصل مدته 10 أيام توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس، قال خطيب زادة إن إيران أعلنت أنها ستسمح بمرور السفن التجارية بأمان وفقا لشروط الهدنة.

وقال “حاول الطرف الآخر، الجانب الأمريكي، تخريب ذلك بالقول إنه مفتوح للجميع باستثناء الإيرانيين. لذلك كان هذا هو السبب الذي جعلنا نقول ‘إذا كنتم ستنتهكون شروط وقف إطلاق النار، وإذا لم يحترم الأمريكيون وعودهم، فستكون هناك عواقب عليهم'”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)