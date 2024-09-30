إيران: لن نترك أيا من “الأعمال الإجرامية” لإسرائيل تمضي دون رد

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الاثنين إن إيران لن تترك أيا من “الأعمال الإجرامية” لإسرائيل تمضي دون رد، في إشارة إلى مقتل أمين عام حزب الله ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان.

وقُتل عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري يوم الجمعة في غارة إسرائيلية على بيروت قُتل فيها أيضا أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وأثارت وتيرة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على جماعة حزب الله في لبنان وحركة الحوثي اليمنية مخاوف من خروج القتال في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة وانجرار إيران والولايات المتحدة إليه.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي “سنتعامل بحزم وسنتصرف بطريقة تجعل (العدو) يندم”، مضيفا أن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها لا تخشاها.

وذكر أن إيران تتابع الأمور عن كثب مع السلطات اللبنانية، في إشارة إلى الضربات التي قتلت نصر الله ونيلفوروشان.