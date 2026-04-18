إيران: مضيق هرمز مفتوح لكن على أمريكا إنهاء الحصار البحري

دبي/واشنطن 17 أبريل نيسان (رويترز) – أعادت إيران فتح مضيق هرمز بشكل مؤقت يوم الجمعة عقب إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، مما عزز التفاؤل إزاء محادثات السلام، لكن طهران حذرت من أنها يمكن أن تغلق المضيق الحيوي مجددا إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام بوساطة أمريكية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي جرى الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية أريزونا أن ما أعلنه عراقجي يمثل “يوما رائعا ومشرقا للعالم”. وكان ترامب قد بدأ مع إسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير شباط أدت إلى مقتل الآلاف ودفعت طهران إلى إغلاق مضيق هرمز

وتركت تصريحات وتوضيحات من الجانبين بعد ذلك حالة من من الضبابية بشأن مدى سرعة عودة حركة الشحن إلى وضعها الطبيعي، ولوحظت بعض السفن وهي تحاول عبور المضيق يوم الجمعة دون جدوى وتعود أدراجها.

وقال ترامب إن الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي تبحر إلى الموانئ الإيرانية، والذي أعلن بعد انتهاء المحادثات مع طهران مطلع الأسبوع الحالي دون التوصل إلى اتفاق، سيستمر حتى “إتمام اتفاقنا مع إيران 100 بالمئة”.

وردت إيران بشدة، إذ صرّح رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المضيق، الذي كان يمرّ به حتى وقت قريب نحو خُمس تجارة النفط العالمية، “لن يبقى مفتوحا” إذا استمر الحصار الأمريكي. كما أشار إلى أن ترامب أدلى بعدة تصريحات كاذبة حول محادثات السلام يوم الجمعة.

وأكدت إيران ضرورة تنسيق جميع السفن مع الحرس الثوري الإسلامي، وهو ما لم يكن معمولا به قبل الحرب. وذكرت وزارة الدفاع في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن السفن العسكرية والسفن المرتبطة “بقوى معادية”، أي الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تزال ممنوعة من المرور.

وأظهرت بيانات حركة السفن وجود مجموعة تضم نحو 20 سفينة، من بينها سفن حاويات وسفن شحن بضائع سائبة وناقلات نفط، تعبر الخليج باتجاه مضيق هرمز مساء يوم الجمعة، لكن انتهى الأمر بمعظمها بالعودة أدراجها دون أن يتضح السبب. وشملت المجموعة ثلاث سفن حاويات تابعة لمجموعة الشحن الفرنسية سي.إم.إيه سي.جي.إم التي رفضت الإدلاء بتعليق.

وكانت هذه أكبر مجموعة من السفن التي تحاول المرور عبر المضيق منذ بداية الحرب.

كما لم يتضح كيف سيتعامل الجانبان مع البرنامج النووي الإيراني، وهو نقطة خلاف رئيسية في المحادثات حتى الآن، إذ تدافع إيران عن حقها في ما تقول إنه برنامج طاقة نووية مدني.

وقال ترامب لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستخرج اليورانيوم المخصب من إيران، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد للتلفزيون الرسمي أن هذه المواد لن تُنقل إلى أي مكان.

ومن جهة أخرى قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة من شأنه تمديد وقف إطلاق النار. وأوضح أن ذلك قد يتيح مزيدا من الوقت أمام المحادثات بشأن رفع العقوبات عن إيران والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب.

* النفط يهوي والأسهم ترتفع

هبطت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، أما الأسهم في أنحاء العالم فقد سجلت قفزة بعد أنباء إمكانية استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق.

ورحبت شركات الشحن بحذر بإعلان إيران فتح المضيق، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على توضيحات، منها ما يخص مخاطر الألغام، قبل أن تعبر السفن المضيق إلى الخليج.

وحذر سلاح البحرية الأمريكي البحارة، من أن خطر الألغام في أجزاء من الممر المائي لم يتم تحديده بصورة تامة، ونصحت بتجنب المنطقة.

وقالت بريطانيا، عقب مؤتمر عبر الفيديو عقد اليوم الجمعة، إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية لحماية الملاحة في المضيق متى سمحت الظروف بذلك.

* تقدم دبلوماسي

قال ترامب لرويترز إن من المحتمل عقد المزيد من المحادثات مطلع الأسبوع، لكن بعض الدبلوماسيين قالوا إن ذلك يبدو مستبعدا نظرا للصعوبات اللوجستية المتعلقة بتجمع المسؤولين في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، التي من المتوقع عقد المحادثات بها.

وذكر مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة أن اجتماعا قادما بين الجانبين قد يؤدي إلى توقيع مذكرة تفاهم مبدئية يليها اتفاق شامل في غضون 60 يوما.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن هناك اتفاقا على رفع التجميد عن أصول أيرانية قيمتها مليارات الدولارات في إطار اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن دون أن يفصح عن إطار زمني.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة قال ترامب، الذي أشار مرارا وتكرارا إلى اتفاق السلام على أنه “صفقة” أو “معاملة”، في تجمع مع أنصاره في ولاية أريزونا إنه “لن يتم تقديم أي أموال بأي شكل من الأشكال”.

واقترحت الولايات المتحدة في المفاوضات السابقة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما، لكن مصادر مطلعة على المقترحات قالت إن طهران اقترحت تعليقا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال مصدران إيرانيان إن هناك مؤشرات على حل وسط قد يسمح بإزالة جزء من المخزون.

وقال ترامب لرويترز إن الولايات المتحدة قد لا تتحرك بسرعة. وأضاف خلال مقابلة عبر الهاتف “سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة… وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة… وسنجلبه إلى الولايات المتحدة”.

واستخدم تعبير “الغبار النووي” للإشارة إلى الآثار التي تخلفت عن قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران من العام الماضي.

ورغم تفاؤل ترامب، قالت مصادر إيرانية لرويترز إن هناك “خلافات لا تزال قائمة” قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي، في حين تبنى كبار رجال الدين نبرة متشددة في خطبة الجمعة.

وقال رجل الدين أحمد خاتمي “شعبنا لا يتفاوض وهو مهان”.

وبدا وقف إطلاق النار، الذي اتفقت عليه إسرائيل ولبنان بدعم من الولايات المتحدة، صامدا إلى حد بعيد اليوم الجمعة، على الرغم من بعض التقارير الصادرة عن الجيش اللبناني بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل. وأفاد مسعفون بأن غارة جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل شخص في جنوب لبنان.

وتجدد الصراع في الثاني من مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله النار على إسرائيل دعما لطهران، وهو ما ردت عليه إسرائيل بشن حملة تقول السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل نحو 2300 شخص.

(إعداد بدور السعودي وسلمى نجم ومحمود سلامة وأميرة زهران للنشرة العربية)