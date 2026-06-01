إيران: مواقف أمريكا المتناقضة وهجمات إسرائيل بلبنان تعطل مسار الدبلوماسية

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – أرجعت إيران اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة إلى انعدام الثقة وتضارب مواقف واشنطن واستمرار الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “بدأت المفاوضات وسط شكوك كبيرة وانعدام للثقة، ويجري تبادل الرسائل وسط هذه الظروف”، مضيفا أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.

وذكر “الطرف الآخر يغير آراءه باستمرار ويطرح مطالب جديدة أو متناقضة (…) ومن الطبيعي أن يطيل هذا الوضع أمد المفاوضات”.

وقال بقائي إنه إذا كانت الرسائل المتضاربة جزءا من تكتيك تفاوضي أمريكي فإنها لن تجدي نفعا مع إيران، أما إذا كانت تعكس حالة من الفوضى داخل الإدارة الأمريكية فإنه سيتعين على واشنطن أن تتخذ موقفا واضحا وحاسما في أسرع وقت ممكن.

وذكر أن طهران ترى أن تحركات إسرائيل في المنطقة، بما في ذلك لبنان، ليست منفصلة عما تقوم به الولايات المتحدة، مضيفا أن أي اتفاق لإنهاء الصراع بالمنطقة يجب أن يتضمن تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاءت تصريحاته بشأن لبنان عقب أمر أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي من معاقل جماعة حزب الله.

وأضاف بقائي أنه لم تجر بعد أي مفاوضات بشأن تفاصيل الملف النووي، وقال إن طهران تسعى لتحقيق مطلبها الأساسي الخاص بالإفراج عن أموالها المجمدة.

واتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على الأقاليم الجنوبية للبلاد، وقال إن هذا السلوك يفاقم انعدام الثقة ويجعل من حق إيران اتخاذ تدابير مماثلة بموجب مبدأ الدفاع عن النفس.

وقالت الولايات المتحدة إنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع، وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين إنه استهدف قاعدة أمريكية في الكويت ردا على ذلك.

وحذر بقائي دول المنطقة بالقول “تعلموا من دروس الماضي ولا تسمحوا للولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال قدراتكم ضد إيران”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)